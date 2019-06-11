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Колокольцев попросил Путина уволить начальника УВД по ЗАО из-за дела Голунова

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение попросить президента России Владимира Путина уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что материалы внутреннего расследования направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление МВД сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста 11 июня. По словам Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.