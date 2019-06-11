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Тимченко и Колпаков опубликовали заявление после прекращения дела Голунова

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Прекращение дела против Ивана Голунова – результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности, говорится в совместном заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора издания Ивана Колпакова. Заявление также подписали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость», – отмечается в заявлении.

По словам подписавших заявление журналистов и медиаменеджеров, свобода Голунова – отличный повод для праздника, однако переговоры с мэрией по поводу акции 12 июня зашли в тупик. «Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», – сказано в заявлении.

Осетинская на своей странице в Facebook пояснила, что не призывает никого выходить или не выходить на несогласованную акцию 12 июня. «Решение ваше, все взрослые самостоятельные люди», – подчеркнула она. Тимченко сказала «Ведомостям», что Осетинская в своей публикации выразила и ее мнение.

На 12 июня в Москве была запланирована несогласованная с властями акция в поддержку Голунова.

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Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Ведомости
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Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы. Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов шествия Евгений Берг. По его словам, марш по-прежнему актуален, несмотря на то что МВД сняло с Голунова все обвинения: виновные не наказаны.

«Мы приняли решение попытаться обеспечить безопасность мероприятия – мы связались с вице-мэром Александром Горбенко и договорились о встрече с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником. Она состоится в 20:30. Мы попытаемся согласовать маршрут завтрашней акции с ними», – заявил Берг.

Группа журналистов и активистов 10 июня объявила о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорилось на странице мероприятия в Facebook. Организаторы акции заявили, что они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому решили не согласовывать марш с властями.

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» в тот же день. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист. Мэрия пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша и принять меры по обеспечению безопасности «сотен тысяч человек», которые примут участие в праздновании Дня России, говорилось в сообщении Департамента региональной политики.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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СКР проведет расследование в отношении задержавших Голунова полицейских

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) проведет расследование в отношении полицейских, которые необоснованно задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В отношении полицейских будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства. «СК России установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав», – отмечается в пресс-релизе.

Соответствующие материалы службы собственной безопасности МВД в СКР направил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На данный момент полицейские, участвовавшие в задержании, отстранены от работы.

Ранее во вторник Колокольцев заявил, что с Голунова будут сняты обвинения в связи с недоказанностью. Помимо этого министр решил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. МВД сообщало, что при досмотре у него были обнаружены наркотики. Позднее ведомство сообщило, что в ходе обыска на квартире журналиста были также изъяты наркотические средства. Голунова обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам журналист в суде утверждал, что наркотики ему подбросили из-за профессиональной деятельности, в частности, из-за публикаций о похоронном бизнесе.

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С сайта МВД удалили новости о деле Голунова

Ведомости
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С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сообщение сопровождалось девятью фотографиями, которые были сделаны якобы в квартире Голунова. «Новость аннулирована», – говорится в сообщении ведомства. Помимо этого удалено сообщение, в котором утверждалось, что только один из девяти снимков сделан дома у Голунова. МВД также аннулировало новость об обнаружении при обыске в квартире журналиста 5 граммов кокаина.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Об этом стало известно только на следующий день. В отношении Голунова возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Журналист не признал свою вину и заявил о том, что эти вещества ему подбросили из-за профессиональной деятельности. Голунов также сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату и предупредить близких.

Изначально полиция утверждала, что при личном досмотре после задержания у Голунова были найдены пять свертков с метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным МВД, был якобы обнаружен кокаин. Опубликованные на сайте МВД фотографии, которые якобы были сделаны в квартире Голунова, позже были признаны недостоверными. МВД объяснило их публикацию в новости про задержание журналиста ошибкой и заявило, что снимки относятся к другому делу. Эксперты, проводившие химико-токсикологическое исследование, не выявили наличие наркотиков в биологических следах Голунова. На свертках с наркотиком было обнаружено ДНК трех неустановленных человек.

Дело против Голунова было возбуждено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже его передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а потом дело истребовала Генпрокуратура. 11 июня МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Министр также сказал, что обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста.

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Бизнес
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Минфин назвал сроки создания реестра пивоваров

Ведомости
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Минфин собирается летом внести в правительство законопроект о введении реестра пивоваров. Этот механизм должен заработать с 2020 г., рассказал ТАСС руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, существует значительная разница между реестром пивоваров и лицензированием производства. «Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз», – пояснил он. По его словам, если Росалкогольрегулирование (РАР) выявит у производителей нарушения или обход счетчиков ЕГАИС, то такие компании будут исключаться из реестра.

При этом Минфин не собирается контролировать технологию производства и ГОСТы, по которым производится пиво. По словам Сазанова, ведомство хочет видеть, что все производимое пиво проводится по счетчикам и декларируется, а следовательно, акциз уплачивается в полном объеме. В реестр будут включены все без исключения производители пива. Сейчас о наличии оборудования они информируют РАР. «Соответственно, те, кто проинформировал РАР, автоматом попадают в реестр», – заключил он.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, применяемому в отношении крепкого алкоголя и вина.

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Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter: «Приветствую закрытие дела Голунова – хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК».

Ранее «Дождь» сообщил, что подобная инициатива уже обсуждается в Госдуме. Депутаты Госдумы планируют смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, рассказал телеканалу член комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин. По его словам, рабочая группа при комитете, курирующая вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, обсудит этот вопрос 20 июня. Инициатива поддержана всеми профильными ведомствами и может быть рассмотрена в весеннюю сессию, сказал Брыкин.

Готовность внести законопроект подтвердил «Дождю» и председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры поддержали законопроект, а Верховный суд дал на него положительный отзыв.

Новый законопроект переводит ч. 2 ст. 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Наказание по этой статье смягчается с нынешних трех-десяти лет лишения свободы до двух-пяти лет. Также предлагается смягчить минимальное наказание за те же деяния в особо крупном размере с десяти до пяти лет, верхний порог наказания останется в 15 лет.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Свою вину Голунов не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Главное следственное управление МВД 11 июня сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

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Новости

Мэрия согласовала марш в поддержку Голунова после его освобождения

Ведомости
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Мэрия Москвы согласовала запланированную на 16 июня акцию протеста в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. Информация о согласовании акции появилась после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Митинг пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов дня. Согласованная численность участников – до 20 000 человек.

Как уточнили в департаменте, заявка на проведение акции поступила в правительство Москвы от председателя союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, журналиста и члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Винокуровой. «С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», – отметили в департаменте.

Во вторник, 11 июня, столичная мэрия сообщила о планах обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня (День России) марша в защиту Голунова, так как инициаторы акции не выходили на контакт для обсуждения вопроса безопасности граждан. В свою очередь руководство «Медузы» после заявления Колокольцева выступило с призывом отказаться от планов проведения марша 12 июня.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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Новости

Колокольцев попросил Путина уволить двух полицейских из-за дела Голунова

Ведомости
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Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение попросить президента России Владимира Путина уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что материалы внутреннего расследования направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление МВД сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста 11 июня. По словам Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

Политика
Новости

Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова

Ведомости
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Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Он также обратил внимание на количество негативных комментариев, осуждающих известных людей и журналистов, поддерживающих Голунова.

«Беспрецедентное количество денег вбухано в проплаченные комментарии. Я проанализировал уже как лингвист многие комментарии в пабликах, в Instagram и вам скажу – они объединены общей лексикой, синтаксисом», – отметил Галкин. По его словам, негативные комментарии написаны одной или несколькими руками и розданы фабрике троллей. По мнению Галкина, «это желание обелить себя после образовавшегося скандала».

Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ближайшее время Голунова освободят из-под домашнего ареста.

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Экономика
Новости

Отток капитала из России вырос вдвое

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – мае 2019 г. вырос почти в два раза – до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка России.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», – отмечается в материале.

В 2018 г. вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 г.

Политика
Новости

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

В частности, уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Руководитель Одесской областной администрации отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент страны настаивает на смене всех глав областных администраций. По ее словам, «продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области». Кроме того, были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины – Олег Фролов и Владислав Косинский. Также Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Политика
Новости

Мэрия назвала марш в поддержку Голунова угрозой безопасности сотням тысяч людей

Ведомости
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Департамент региональной безопасности Москвы подготовил заявление (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором предупреждает о том, что несанкционированный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения личной безопасности». Заявление подписал руководитель департамента Владимир Регнацкий.

«Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике», – говорится в документе. Мэрия Москвы пообещала не допустить нарушений общественного порядка и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Как отмечается в документе, в этот день в Москве будет работать 400 организованных мест для празднования, будет проводиться фестиваль «Времена и эпохи», в мероприятиях будут участвовать представители более 20 стран.

Группа журналистов и активистов 10 июня заявила о намерении провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не будут согласовывать мероприятие.

Один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил вице-мэр Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность марша. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.

Мэрия Москвы пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша, рассказал «Интерфаксу» Горбенко. Об этом намерении говорится в документе департамента безопасности.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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