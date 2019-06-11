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Тимченко и Колпаков опубликовали заявление после прекращения дела Голунова

Прекращение дела против Ивана Голунова – результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности, говорится в совместном заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора издания Ивана Колпакова. Заявление также подписали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость», – отмечается в заявлении.

По словам подписавших заявление журналистов и медиаменеджеров, свобода Голунова – отличный повод для праздника, однако переговоры с мэрией по поводу акции 12 июня зашли в тупик. «Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», – сказано в заявлении.

Осетинская на своей странице в Facebook пояснила, что не призывает никого выходить или не выходить на несогласованную акцию 12 июня. «Решение ваше, все взрослые самостоятельные люди», – подчеркнула она. Тимченко сказала «Ведомостям», что Осетинская в своей публикации выразила и ее мнение.

На 12 июня в Москве была запланирована несогласованная с властями акция в поддержку Голунова.