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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Муратов был одним из участников переговоров с чиновниками о судьбе журналиста.

По его словам, еще до состоявшегося 8 июня заседания суда об избрании меры пресечения он и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встретились с заместителями мэра Москвы Сергея Собянина Натальей Сергуниной и Александром Горбенко. На встрече присутствовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. «Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие», – рассказал Муратов. По его словам, именно на этой встрече «родилась идея» о необходимости освободить Голунова хотя бы под домашний арест. Адвокаты подали соответствующее ходатайство, и суд, приняв аргументы, вынес правильное решение: «Ивана, с его состоянием здоровья и с учетом ситуации, не поместили под стражу».

По мнению Муратова, если бы Голунова арестовали, то неизвестно, что могло бы с ним произойти в СИЗО. Неясно, имеют ли заказчики этого дела какое-либо влияние на изоляторы временного содержания, добавил он.

Следующее обсуждение, по словам Муратова, произошло уже в понедельник. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в подробностях о сложившейся ситуации президенту Владимиру Путину. «Политическое руководство страны приняло правильное решение», – сказал Муратов. По его словам, фактически решение было принято еще накануне. Ждали только результатов экспертизы ДНК, чтобы на законных основаниях освободить Голунова. Результаты были обнародованы днем 11 июня – следов Голунова на обнаруженных в его квартире наркотиках не оказалось. По мнению Муратова, положительное влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить журналиста и готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

Марш в защиту Голунова несколько журналистов и активистов планировали провести 12 июня. Изначально они не собирались согласовывать акцию с мэрией Москвы, но вечером во вторник некоторые из организаторов мероприятия согласились на переговоры со столичными властями. Об их результатах пока неизвестно.

Голунов – на свободе. Фотографии