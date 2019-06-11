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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

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Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Муратов был одним из участников переговоров с чиновниками о судьбе журналиста.

По его словам, еще до состоявшегося 8 июня заседания суда об избрании меры пресечения он и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встретились с заместителями мэра Москвы Сергея Собянина Натальей Сергуниной и Александром Горбенко. На встрече присутствовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. «Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие», – рассказал Муратов. По его словам, именно на этой встрече «родилась идея» о необходимости освободить Голунова хотя бы под домашний арест. Адвокаты подали соответствующее ходатайство, и суд, приняв аргументы, вынес правильное решение: «Ивана, с его состоянием здоровья и с учетом ситуации, не поместили под стражу».

По мнению Муратова, если бы Голунова арестовали, то неизвестно, что могло бы с ним произойти в СИЗО. Неясно, имеют ли заказчики этого дела какое-либо влияние на изоляторы временного содержания, добавил он.

Следующее обсуждение, по словам Муратова, произошло уже в понедельник. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в подробностях о сложившейся ситуации президенту Владимиру Путину. «Политическое руководство страны приняло правильное решение», – сказал Муратов. По его словам, фактически решение было принято еще накануне. Ждали только результатов экспертизы ДНК, чтобы на законных основаниях освободить Голунова. Результаты были обнародованы днем 11 июня – следов Голунова на обнаруженных в его квартире наркотиках не оказалось. По мнению Муратова, положительное влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить журналиста и готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

Марш в защиту Голунова несколько журналистов и активистов планировали провести 12 июня. Изначально они не собирались согласовывать акцию с мэрией Москвы, но вечером во вторник некоторые из организаторов мероприятия согласились на переговоры со столичными властями. Об их результатах пока неизвестно.

Голунов – на свободе. Фотографии

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Кремль отреагировал на просьбу об отставках генералов МВД по делу Голунова

Ведомости
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Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство главы МВД Владимира Колокольникова об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он не назвал конкретных сроков, в течение которых может быть принято решение.

Ранее Колокольцев сообщил, что принял решение ходатайствовать об увольнении начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина. По его словам, все полицейские, проводившие задержание, были отстранены от дела на время проверки. Ее результаты были переданы в Следственный комитет России для оценки правомерности действий сотрудников полиции.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Все обвинения с него были сняты 11 июня, вечером того же дня Голунов вышел на свободу.

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Голунов призвал не участвовать в несогласованном марше в свою защиту

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил после выхода на свободу, что не планирует участвовать в марше 12 июня в свою защиту. Трансляцию от здания главного следственного управления ГУ МВД по Москве вел телеканал «Дождь». «Я плохо знаю про марш. Я стал об этом сейчас узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это такое мое личное мнение», – сказал журналист.

Голунов также рассказал, что ему сложно осознать все произошедшее. «Я много читал историй про то, что могут подбросить наркотики, 228-я [статья УК] и так далее. У меня даже в мыслях не было, что это может произойти со мной», – добавил он. Голунов пообещал продолжать ту работу, которой занимался. «Я буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал», – отметил он.

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы избрал для журналиста меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее МВД утверждало, что после задержания в рюкзаке Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признавал. На суде он сказал, что наркотики ему подбросили. По его мнению, преследование связано с публикацией расследования о похоронном бизнесе. Голунов также пожаловался, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Марш в защиту Голунова 12 июня решили провести несколько журналистов и активистов. Изначально они не планировали согласовывать акцию с московскими властями. Однако вечером во вторник некоторые из организаторов марша согласились на переговоры с мэрией. Об их результатах пока неизвестно.

Иван Голунов – на свободе. Фотографии

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Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Ведомости
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Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы. Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов шествия – Евгений Берг. По его словам, марш по-прежнему актуален, несмотря на то что МВД сняло с Голунова все обвинения: виновные не наказаны.

«Мы приняли решение попытаться обеспечить безопасность мероприятия – мы связались с вице-мэром Александром Горбенко и договорились о встрече с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником. Она состоится в 20.30. Мы попытаемся согласовать маршрут завтрашней акции с ними», – заявил Берг.

Группа журналистов и активистов 10 июня объявила о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорилось на странице мероприятия в Facebook. Организаторы акции заявили, что они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому решили не согласовывать марш с властями.

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» в тот же день. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист. Мэрия пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша и принять меры по обеспечению безопасности «сотен тысяч человек», которые примут участие в праздновании Дня России, говорилось в сообщении департамента региональной политики.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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СКР проведет расследование в отношении задержавших Голунова полицейских

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) проведет расследование в отношении полицейских, которые необоснованно задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В отношении полицейских будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства. «СК России установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав», – отмечается в пресс-релизе.

Соответствующие материалы службы собственной безопасности МВД в СКР направил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На данный момент полицейские, участвовавшие в задержании, отстранены от работы.

Ранее во вторник Колокольцев заявил, что с Голунова будут сняты обвинения в связи с недоказанностью. Помимо этого министр решил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. МВД сообщало, что при досмотре у него были обнаружены наркотики. Позднее ведомство сообщило, что в ходе обыска на квартире журналиста были также изъяты наркотические средства. Голунова обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам журналист в суде утверждал, что наркотики ему подбросили из-за профессиональной деятельности, в частности, из-за публикаций о похоронном бизнесе.

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Тимченко и Колпаков опубликовали заявление после прекращения дела Голунова

Ведомости
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Прекращение дела против Ивана Голунова – результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности, говорится в совместном заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора издания Ивана Колпакова. Заявление также подписали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость», – отмечается в заявлении.

По словам подписавших заявление журналистов и медиаменеджеров, свобода Голунова – отличный повод для праздника, однако переговоры с мэрией по поводу акции 12 июня зашли в тупик. «Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», – сказано в заявлении.

Осетинская на своей странице в Facebook пояснила, что не призывает никого выходить или не выходить на несогласованную акцию 12 июня. «Решение ваше, все взрослые самостоятельные люди», – подчеркнула она. Тимченко сказала «Ведомостям», что Осетинская в своей публикации выразила и ее мнение.

На 12 июня в Москве была запланирована не согласованная с властями акция в поддержку Голунова.

Технологии
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С сайта МВД удалили новости о деле Голунова

Ведомости
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С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сообщение сопровождалось девятью фотографиями, которые были сделаны якобы в квартире Голунова. «Новость аннулирована», – говорится в сообщении ведомства. Помимо этого удалено сообщение, в котором утверждалось, что только один из девяти снимков сделан дома у Голунова. МВД также аннулировало новость об обнаружении при обыске в квартире журналиста 5 граммов кокаина.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Об этом стало известно только на следующий день. В отношении Голунова возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Журналист не признал свою вину и заявил о том, что эти вещества ему подбросили из-за профессиональной деятельности. Голунов также сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату и предупредить близких.

Изначально полиция утверждала, что при личном досмотре после задержания у Голунова были найдены пять свертков с метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным МВД, был якобы обнаружен кокаин. Опубликованные на сайте МВД фотографии, которые якобы были сделаны в квартире Голунова, позже были признаны недостоверными. МВД объяснило их публикацию в новости про задержание журналиста ошибкой и заявило, что снимки относятся к другому делу. Эксперты, проводившие химико-токсикологическое исследование, не выявили наличие наркотиков в биологических следах Голунова. На свертках с наркотиком было обнаружено ДНК трех неустановленных человек.

Дело против Голунова было возбуждено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже его передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а потом дело истребовала Генпрокуратура. 11 июня МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Министр также сказал, что обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста.

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Бизнес
Новости

Минфин назвал сроки создания реестра пивоваров

Ведомости
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Минфин собирается летом внести в правительство законопроект о введении реестра пивоваров. Этот механизм должен заработать с 2020 г., рассказал ТАСС руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, существует значительная разница между реестром пивоваров и лицензированием производства. «Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз», – пояснил он. По его словам, если Росалкогольрегулирование (РАР) выявит у производителей нарушения или обход счетчиков ЕГАИС, то такие компании будут исключаться из реестра.

При этом Минфин не собирается контролировать технологию производства и ГОСТы, по которым производится пиво. По словам Сазанова, ведомство хочет видеть, что все производимое пиво проводится по счетчикам и декларируется, а следовательно, акциз уплачивается в полном объеме. В реестр будут включены все без исключения производители пива. Сейчас о наличии оборудования они информируют РАР. «Соответственно, те, кто проинформировал РАР, автоматом попадают в реестр», – заключил он.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, применяемому в отношении крепкого алкоголя и вина.

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Политика
Новости

Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter: «Приветствую закрытие дела Голунова – хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК».

Ранее «Дождь» сообщил, что подобная инициатива уже обсуждается в Госдуме. Депутаты Госдумы планируют смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, рассказал телеканалу член комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин. По его словам, рабочая группа при комитете, курирующая вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, обсудит этот вопрос 20 июня. Инициатива поддержана всеми профильными ведомствами и может быть рассмотрена в весеннюю сессию, сказал Брыкин.

Готовность внести законопроект подтвердил «Дождю» и председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры поддержали законопроект, а Верховный суд дал на него положительный отзыв.

Новый законопроект переводит ч. 2 ст. 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Наказание по этой статье смягчается с нынешних трех-десяти лет лишения свободы до двух-пяти лет. Также предлагается смягчить минимальное наказание за те же деяния в особо крупном размере с десяти до пяти лет, верхний порог наказания останется в 15 лет.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Свою вину Голунов не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Главное следственное управление МВД 11 июня сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

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Политика
Новости

Мэрия согласовала марш в поддержку Голунова после его освобождения

Ведомости
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Мэрия Москвы согласовала запланированную на 16 июня акцию протеста в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. Информация о согласовании акции появилась после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Митинг пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов дня. Согласованная численность участников – до 20 000 человек.

Как уточнили в департаменте, заявка на проведение акции поступила в правительство Москвы от председателя союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, журналиста и члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Винокуровой. «С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», – отметили в департаменте.

Во вторник, 11 июня, столичная мэрия сообщила о планах обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня (День России) марша в защиту Голунова, так как инициаторы акции не выходили на контакт для обсуждения вопроса безопасности граждан. В свою очередь руководство «Медузы» после заявления Колокольцева выступило с призывом отказаться от планов проведения марша 12 июня.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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Политика
Новости

Колокольцев попросил Путина уволить двух полицейских из-за дела Голунова

Ведомости
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Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение попросить президента России Владимира Путина уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что материалы внутреннего расследования направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление МВД сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста 11 июня. По словам Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

Политика
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Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова

Ведомости
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Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Он также обратил внимание на количество негативных комментариев, осуждающих известных людей и журналистов, поддерживающих Голунова.

«Беспрецедентное количество денег вбухано в проплаченные комментарии. Я проанализировал уже как лингвист многие комментарии в пабликах, в Instagram и вам скажу – они объединены общей лексикой, синтаксисом», – отметил Галкин. По его словам, негативные комментарии написаны одной или несколькими руками и розданы фабрике троллей. По мнению Галкина, «это желание обелить себя после образовавшегося скандала».

Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ближайшее время Голунова освободят из-под домашнего ареста.

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