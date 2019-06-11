Кремль отреагировал на просьбу об отставках генералов МВД по делу Голунова
Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство главы МВД Владимира Колокольникова об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он не назвал конкретных сроков, в течение которых может быть принято решение.
Ранее Колокольцев сообщил, что принял решение ходатайствовать об увольнении начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина. По его словам, все полицейские, проводившие задержание, были отстранены от дела на время проверки. Ее результаты были переданы в Следственный комитет России для оценки правомерности действий сотрудников полиции.
Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Все обвинения с него были сняты 11 июня, вечером того же дня Голунов вышел на свободу.