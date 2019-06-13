В Москве загорелся Измайловский кремль

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Пожарные потушили возгорание в Измайловском кремле

Пожар на вернисаже в Измайловском кремле в Москве удалось потушить, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что сигнал о возгорании и задымлении поступил в 22.14, а уже в 23.15 его полностью потушили. К тушению привлекались 144 человека и 43 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Как пояснил гендиректор Измайловского кремля Александр Ушаков, причиной возгорания мог стать окурок, который бросили в тополиный пух возле одного из зданий. «Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок», – добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что серьезного ущерба пожар не нанес, поэтому инцидент не сильно повлияет на работу музейно-развлекательного комплекса.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, который построили в 1998–2007 гг. на территории усадьбы «Измайлово» на востоке столицы. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII вв. Вернисаж в Измайлове – ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства.