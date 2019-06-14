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Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».

Причиной недовольства жителей Чемодановки стала массовая драка с цыганами, в результате которой погиб их односельчанин. «Селяне рассказали о том, что 200 вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия», – пишет СМИ58. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане «приставали» к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.

В драке, которая произошла вечером 13 июня, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Как рассказала порталу «Пенза СМИ» пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших скончался.

После драки были возбуждены два уголовных дела – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК).

На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заверил жителей, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны. В регионе будет создана рабочая группа по урегулированию ситуации, село будут патрулировать правоохранители, пообещал Белозерцев.