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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое, торт и вазу

Президент Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, огромный торт и вазу. Лидеры России и Китая сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин до официальной церемонии открытия саммита заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием. «Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В качестве подарка Путин преподнес Си Цзиньпину мороженое, которое стало уже традиционным подарком российского президента председателю КНР. Три года назад Путин узнал от китайского коллеги, что тот очень любит российское мороженое, и привез ему коробку этого десерта на саммит G20 в Ханчжоу.

Президент также подарил председателю КНР большой торт, на котором по-китайски написано поздравление с 66-летием. «66 — это большое благополучие, это счастливая цифра», — сказал Си Цзиньпин, рассматривая подарок. Путин пожелал председателю КНР всего «самого-самого доброго». «Я рад, что у меня есть такой друг, как вы», — сказал президент России.

Недавно председатель КНР приезжал в Россию на Петербургский международный экономический форум. Путин и Си Цзиньпин несколько раз обменялись любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом.

Подарки Путина