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Израиль отказался поддержать три пункта декларации на саммите в Душанбе

Израиль выступил против трех пунктов итоговой декларации на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент «Ведомостей». Саммит состоялся 15 июня в Душанбе, представитель Израиля на нем не выступал. Текст итоговой декларации опубликован на сайте Кремля.

О возражениях Израиля говорится в примечании к документу, принятому участниками СВМДА, в число которых входят Россия, Китай, Палестина, Иордания, Пакистан, Индия и др. В частности, страна выступила против пункта, в котором высказано возражение против «любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим». Ранее США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля, против чего категорически возражает Палестина.

Израиль также не признал пункт декларации о ядерной сделке с Ираном. В нем говорится, что участники СВМДА подтверждают свою неизменную поддержку соглашения с Тегераном. Ранее из этого договора в одностороннем порядке вышли США, введя при этом новые санкции в отношении Ирана.

Кроме того, Израиль выступил против пункта о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Участники саммита позицию Израиля пока не комментировали. Против принятия декларации ни одна из стран – участниц форума не возражала. Представитель Израиля на саммите не выступал, хотя предварительно его выступление было запланировано, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к организаторам форума.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 г., его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 г. штаб-квартира СВМДА находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019–2020 гг.