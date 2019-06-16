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В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

Ведомости
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В Махачкале полицейские совместно с сотрудниками дагестанского управления ФСБ выявили организованную группу, которая производила и поставляла в школы и детские сады контрафактное сливочное масло. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД. Ущерб от действий мошенников оценивается в 70 млн руб.

По данным правоохранителей, в организованную группу входили должностные лица одного из муниципальных учреждений Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в школы и детсады, а также индивидуальные предприниматели — поставщик продукции, руководитель базы и производитель. В 2016-2018 гг. они заключали между собой контракты на поставку сливочного масла в образовательные учреждения. 

«Фактически под видом сливочного масла осуществлялись поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости», — говорится в сообщении МВД. По расчетам следователей, злоумышленники покупали продукт по 90 руб. за кг, а продавали по цене свыше 300 руб. за кг. 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест. 

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Политика
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Футболист Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ведомости
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил, что примет участие в выборах в Московскую городскую думу. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk. По словам футболиста, он зарегистрировался 15 июня в качестве самовыдвиженца.

Булыкин выдвинулся в том же 43-м округе, в котором накануне с выборов снялась основатель фонда «Вера» Анна Федермессер. В этом же округе документы на выдвижение кандидатами подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

По словам Булыкина, он хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Отвечая на вопросы пользователей соцсети, футболист написал, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, спортсмен ответил: «Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают».

Булыкин в разные годы играл за столичные клубы «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер», «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс», «Твенте». На счету футболиста 15 матчей за сборную России. В настоящее время Булыкин занимает должность советника президента футбольного клуба «Локомотив Москва».

Накануне Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 43-му округу. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес. Федермессер также написала, что уступает тем, кто сильнее.

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Финансы
Новости

Набиуллина: ЦБ рассматривает возможность запуска цифровой валюты

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом она сказала, выступая на студенческой конференции в «Сколково». По словам Набиуллиной, идею создания цифровой валюты рассматривают центробанки многих стран, но такие проекты не могут быть реализованы немедленно.

Как пояснила председатель ЦБ, в таком деле в первую очередь нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров», – сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС).

Кроме того, по ее словам, при переходе на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. По мнению самой Набиуллиной, электронные деньги удобнее, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Она объяснила это тем, что люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. «Конечно, распространение неанонимных digital-валют – это в некотором смысле и готовность общества», – добавила Набиуллина.

Председатель ЦБ также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты Центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.

Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым россиянам господдержку

Ведомости
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Министерство экономического развития предложило распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В первую очередь речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке, следует из законопроекта. Отмечается, что такие меры уже распространяются на индивидуальных предпринимателей в силу их правового статуса. Также планируется включить положения о самозанятых в госпрограммы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, документ предполагает урегулирование правоотношений с участием самозанятых граждан.

Принятие этого закона создаст возможность для участия самозанятых в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог. Налоговая ставка – 4% для физических лиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн руб. в год.

По состоянию на июнь число зарегистрировавшихся самозанятых превысило 100 000 человек. В декабре текущего года может быть принят закон о распространении нового налогового режима на всю территорию России.

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Экономика
Новости

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости
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Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой: мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», – приводит слова министра «Интерфакс».

В пятницу, 14 июня, ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку – с 7,75 до 7,5%, а также обновил прогноз по инфляции и росту ВВП. Согласно новым данным, регулятор ожидает, что цены в 2019 г. вырастут не на 4,7–5,2%, а на 4,2–4,7%. При этом ВВП в текущем году вырастет не на 1,2–1,7%, а на 1–1,5%.

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки. ВВП, по прогнозу министерства, вырастет на 1,3%.

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Политика
Новости

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Ведомости
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Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании 15 июня, продолжавшемся не более пяти минут, пересмотрел и отменил все свое решения, которые ранее привели к двоевластию и непризнанию нового правительства. При этом его председатель Михай Поалелунжь заявил, что суд при принятии решений подвергся давлению.

Речь идет о решениях, касающихся роспуска парламента, проведения досрочных выборов в стране, признании незаконным назначения Зинаиды Гречаный на должность спикера парламента и формирования правительства Майи Санду.

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. На прошлой неделе в стране было сформировано новое правительство, однако Конституционный суд объявил его незаконным, потребовал распустить парламент и назначить досрочные выборы. Президент Игорь Додон отказался выполнить решение КС.

В ответ на это суд временно отстранил его от должности и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Тот сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Но Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что «он был принят с нарушениями».

Вечером 14 июня президент страны призвал Конституционный суд отменить собственные решения и вернуть ситуацию в правовое поле. КС принял такое решение, сняв все сомнения относительно законности нового молдавского правительства во главе с Санду.

Политика
Новости

Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ100

Ведомости
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Летчики-испытатели на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) проведут эксперимент в аэропорту «Жуковский», полностью воссоздав заход на посадку разбившегося в «Шереметьево» самолета. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По словам собеседника агентства, самолет в точности повторит в небе заход на посадку, все действия экипажа в кабине, основываясь на данных, зафиксированных бортовыми самописцами.

Позже летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказал радиостанции «Говорит Москва», как будет проходить реконструкция. По его словам, воссоздание полета могут организовать в аэропорту «Жуковский», где находится летно-исследовательский институт имени М. М. Громова. Сначала аварийная посадка будет смоделирована на компьютере, а затем полученную картину летчик-испытатель должен будет полностью реализовать на тренажере 10–15 раз. «После этого уже реальный самолет, реальная полоса, реальная станция, посадка, скорость и так далее», – сказал Толбоев.

Летчик отметил, что безопасность испытаний будет обеспечена в полном объеме. «У летчиков-испытателей ничего не упадет. Падает у дилетантов», – заявил он.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что для оценки действий экипажа SSJ100 планируется провести ряд экспериментов на тренажере.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Экономика
Новости

Путин сравнил торговые войны с боями без правил

Ведомости
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Президент Владимир Путин сравнил разгорающиеся в мире торговые войны с боями без правил и предложил вывести из-под санкций товары социально-гуманитарной сферы. «Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», – заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (слова Путина приводит «Интерфакс»).

По мнению президента, в таких условиях необходимо утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага Путин предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование.

Ранее Путин, отвечая на вопросы журналистов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прокомментировал торговую войну Китая и США китайской поговоркой. «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это все закончится», – сказал президент. Он также заявил о попытке Вашингтона вытолкнуть с глобального рынка компанию Huawei и назвал это первой технологической войной.

О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ

Политика
Новости

Израиль отказался поддержать три пункта декларации на саммите в Душанбе

Ведомости
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Израиль выступил против трех пунктов итоговой декларации на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент «Ведомостей». Саммит состоялся 15 июня в Душанбе, представитель Израиля на нем не выступал. Текст итоговой декларации опубликован на сайте Кремля.

О возражениях Израиля говорится в примечании к документу, принятому участниками СВМДА, в число которых входят Россия, Китай, Палестина, Иордания, Пакистан, Индия и др. В частности, страна выступила против пункта, в котором высказано возражение против «любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим». Ранее США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля, против чего категорически возражает Палестина.

Израиль также не признал пункт декларации о ядерной сделке с Ираном. В нем говорится, что участники СВМДА подтверждают свою неизменную поддержку соглашения с Тегераном. Ранее из этого договора в одностороннем порядке вышли США, введя при этом новые санкции в отношении Ирана.

Кроме того, Израиль выступил против пункта о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Участники саммита позицию Израиля пока не комментировали. Против принятия декларации ни одна из стран – участниц форума не возражала. Представитель Израиля на саммите не выступал, хотя предварительно его выступление было запланировано, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к организаторам форума.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 г., его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 г. штаб-квартира СВМДА находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019–2020 гг.

Политика
Новости

Дело об убийстве жителя села под Пензой передано в главное управление СКР

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в главное управление ведомства. Об этом сообщается на сайте СКР. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата ведомства.

Накануне жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. По данным пензенского потрала СМИ58, вечером 13 июня две сотни вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане приставали к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.

В драке пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался. По данному факту сначала было возбуждено уголовное дело по двум статьям – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК). Позже дело было переквалифицировано на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК), и покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК).

Как сообщил Следственный комитет, все участники конфликта уже установлены, три человека задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее пензенский главк СКР сообщил, что по делу о массовой драке были доставлены в полицию 174 человека, допрошено более 20 свидетелей, проведено свыше 20 обысков, назначено пять экспертиз.

Политика
Новости

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму. Федермессер баллотировалась в одном округе с Соболь.

«Спасибо Анне Константиновне Федермессер за то, что не стала играть в грязную игру мэрии», – написала Соболь в Twitter. Она также пообещала оказывать необходимую помощь фонду «Вера», если станет депутатом Мосгордумы.

О том, что Федермессер пойдет на выборы в одном округе с Соболь, стало известно в мае. В том же 43-м округе, который включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники, баллотируется член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Основатель ФБК Алексей Навальный просил Федермессер отказаться от участия в выборах в этом округе.

В субботу, 15 июня, учредитель фонда «Вера» объявила, что сняла свою кандидатуру с выборов. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес и не хочет больше участвовать в противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер.

Политика
Новости

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое, торт и вазу

Ведомости
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Президент Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, огромный торт и вазу. Лидеры России и Китая сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин до официальной церемонии открытия саммита заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием. «Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В качестве подарка Путин преподнес Си Цзиньпину мороженое, которое стало уже традиционным подарком российского президента председателю КНР. Три года назад Путин узнал от китайского коллеги, что тот очень любит российское мороженое, и привез ему коробку этого десерта на саммит G20 в Ханчжоу.

Президент также подарил председателю КНР большой торт, на котором по-китайски написано поздравление с 66-летием. «66 — это большое благополучие, это счастливая цифра», — сказал Си Цзиньпин, рассматривая подарок. Путин пожелал председателю КНР всего «самого-самого доброго». «Я рад, что у меня есть такой друг, как вы», — сказал президент России.

Недавно председатель КНР приезжал в Россию на Петербургский международный экономический форум. Путин и Си Цзиньпин несколько раз обменялись любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом.

Подарки Путина

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