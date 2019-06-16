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В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

В Махачкале полицейские совместно с сотрудниками дагестанского управления ФСБ выявили организованную группу, которая производила и поставляла в школы и детские сады контрафактное сливочное масло. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД. Ущерб от действий мошенников оценивается в 70 млн руб.

По данным правоохранителей, в организованную группу входили должностные лица одного из муниципальных учреждений Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в школы и детсады, а также индивидуальные предприниматели — поставщик продукции, руководитель базы и производитель. В 2016-2018 гг. они заключали между собой контракты на поставку сливочного масла в образовательные учреждения.

«Фактически под видом сливочного масла осуществлялись поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости», — говорится в сообщении МВД. По расчетам следователей, злоумышленники покупали продукт по 90 руб. за кг, а продавали по цене свыше 300 руб. за кг.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест.