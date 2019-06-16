Политика

Новости

В Москве установят памятник погибшим журналистам

В центре Москвы, на Арбате до конца года установят памятник погибшим журналистам. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на митинге 16 июня. «В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – приводит слова Гусева ТАСС.

По данным Союза журналистов Москвы, которые озвучил Гусев, с 1991 г. в России погибли более 300 журналистов. «Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», – заявил он, пояснив, что закон «О средствах массовой информации» не всегда соблюдается по отношению к журналистам.

В воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за справедливость для всех, свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Гусев был одним из организаторов акции.

Митинг был согласован с московскими властями и завершился без происшествий. Как сообщил столичный главк МВД, в акции приняли участие 1600 человек.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Кто пришел на митинг в поддержку Голунова и за справедливость для всех