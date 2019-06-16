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Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля

Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов ранее проходил обвиняемым. Журналиста спрашивали об обстоятельствах и событиях, произошедших с ним. Подробности Бадамшин раскрывать отказался, «чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации».

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения корреспондента «Медузы» в центре Москвы прошел несогласованный марш в его поддержку, на котором полиция задержала более 500 человек.

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