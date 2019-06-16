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Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщила аргентинская компания-оператор Edesur. Издание El Pais добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

Перебои в подаче электричества начались ранним утром 16 июня. Edesur приступила к устранению сбоя, но когда электроснабжение будет восстановлено полностью, пока не сообщается. «Нормализация процессов займет несколько часов», – отметила компания.

В Аргентине и Уругвае проживает в общей сложности около 48 млн человек. О последствиях сбоя в энергосистеме пока ничего не говорится.