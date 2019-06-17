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В сюжете на «России-1» назвали организаторов убийства Захарченко

Спецслужбам Донецкой народной республики (ДНР) известны организаторы убийства бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете, который был показан в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 16 июня. Человек, лицо которого в кадре скрыто и голос изменен, сообщил, что организатором убийства является сотрудник СБУ Сергей Моторин, которому помогали Владислав Долгозвяга и Сергей Мушта – также сотрудники СБУ.

В сюжете в «Вестях недели» утверждается, что правоохранительным органам ДНР известно подразделение спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. Это пятое управление департамента контрразведки СБУ, которое, по словам источника телеканала, создавалось при поддержке ЦРУ. Начальник управления – Роман Червинский, его заместители – Максим Пропов и Александр Поклад. Их работу курирует Алексей Петров, который является заместителем председателя СБУ. Моторин – помощник руководителя пятого управления департамента контрразведки СБУ.

По словам источника телеканала, сотрудники СБУ совершали теракты не сами, а с помощью агентов. Их имена в сюжете также названы: Андрей Байдала (позывной «Швед»), Андрей Отенко и Дамир Баштанников.

В сюжете показаны фотографии всех названых сотрудников СБУ и утверждается, что спецслужбам ДНР известны места жительства всех, кто подозревается в организации терактов в Донбассе.

Захарченко был убит в августе 2018 г. в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.