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В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей

В России в 2018 г. причинили вред окружающей среде на 12 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Егора Мирошника. «Основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль», – отметил он.

Он уточнил, что важной проблемой являются преступления, связанные с экспортом леса. Причем в таких преступлениях нередко бывают замешаны чиновники: они получают вознаграждения за покровительство незаконным вырубкам и контрабанде.

В качестве примера прокурор привел один из российских регионов, где чиновники незаконно предоставили участки леса для рубок под видом исполнения госконтрактов на охрану лесов. В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.