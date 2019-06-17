Политика

Новости

Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева

Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает Кыргызское телеграфное агентство со ссылкой на замначальника следственного управления Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Сагынбека Самидина уулу. По его словам, Атамбаева могут лишить статуса неприкосновенности.

«В рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека дело по Атамбаеву выделено в отдельное производство. Он обвиняется в коррупции. Факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков – «Ведомости») и материалы дела отправлены в генпрокуратуру», – пояснил Самидин уулу на заседании комиссии по лишению статуса неприкосновенности Атамбаева. Комиссия должна вынести свое заключение по статусу Атамбаева через 7 дней. После этого будет решаться вопрос о предъявлении обвинений экс-президенту республики.

Как отмечает агентство, ранее по этому делу были предъявлены обвинения бывшим премьерам Жанторо Сатыбалдиеву и Сапару Исакову, депутату Осмонбеку Артыкбаеву, экс-руководителю «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву, бывшему главе ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову и его заместителю Жолдошбеку Назарову, а также исполнительному директору проекта по модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову. По информации ТАСС, Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который был уличен в незаконных махинациях с земельными участками, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам для нее угля.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 г. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 г. Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.