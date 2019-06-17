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Зеленский рассказал о подготовке встречи лидеров «нормандской четвертки»

В ближайшее время состоится встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» – Украины, России, Германии и Франции – для подготовки встречи на уровне глав государств, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Уже достигнуты договоренности обновления сотрудничества «в рамках нормандского формата», передает его слова телеканал «112 Украина».

По словам Зеленского, Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском, однако согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», – сказал украинский лидер. Он также добавил, что во время переговоров будет подниматься вопрос освобождения осужденных в России украинцев.

Власти Украины в апреле 2014 г. начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали приблизительно 13 000 человек.

Президент России Владимир Путин ни разу не встречался с Зеленским, до сих пор лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский лидер ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами» – так ранее Путин объяснил, почему не поддерживает контакт с Зеленским. На вопрос о том, готов ли российский президент встретиться с Зеленским без предварительных условий, Путин в начале июня сказал: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник Петр Порошенко получил только 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.