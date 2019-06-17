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Бывший президента Египта умер на заседании суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер на 68-м году жизни во время судебного заседания, сообщает Reuters со ссылкой на египетское государственное телевидение.

По его данным, Мурси упал в обморок и впоследствии умер. Как передает египетский телеканал Nile TV International, бывший президент попросил у судьи возможность выступить и получил разрешение. Заседание суда было посвящено делу о шпионаже, в рамках которого Мурси был ключевым обвиняемым.

Мухаммед Мурси занял пост египетского президента в 2012 г. по итогам первых в стране свободных выборов, которые последовали за свержением предыдущего главы государства — Хосни Мубарака. В следующем году он сам был свержен в результате массовых протестов против его правления, которыми руководил текущий президент Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси. После свержения Мурси стал фигурантов ряда уголовных дел и был приговорен к пожизненному заключению.

Мурси был членом организации «Братья-мусульмане». ФСБ признала ее террористической и запретила ее деятельность на территории России. В Египте эта организация также признана террористической.