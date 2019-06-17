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Власти сообщили об отъезде всех цыган из Чемодановки после массовой драки

Цыгане, проживавшие в Чемодановке Пензенской области, уехали из села после конфликта с местными жителями, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину. По ее словам, населенный пункт в общей сложности покинуло около 650 человек. Всего сейчас пустуют 90 домов, добавила она.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, цыганские семьи никто принудительно не выселял, решение они приняли самостоятельно. «Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам», – добавил он. По его словам, всего около 40 домов сейчас стоят в Чемодановке без хозяев, в некоторых из них остались наемные работники, ухаживающие за домашним скотом. «Люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится», – пояснил глава района.

В четверг, 13 июня, в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате беспорядков пятеро человек пострадали, двоих из них госпитализировали. Один из пострадавших, поступивший в больницу с черепно-мозговой травмой, через день скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его расследованием занимается Главное управление Следственного комитета России. Все участники конфликта уже установлены, в общей сложности было задержано 27 человек.

Как отмечает «Интерфакс», в Чемодановке на данный момент проживает более 7500 человек, из них около 4400 русских, 650 цыган. В населенном пункте также проживают представители мордвы, чуваши и татары.