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США отправят дополнительно около 1000 военных на Ближний Восток из-за Ирана

Пентагон одобрил отправку дополнительно 1000 американских военных на Ближний Восток в связи с ситуацией в Иране, сообщает Financial Times со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Шанахан подчеркнул, США не «стремятся к конфликту с Ираном», а отправка дополнительных сил в регион носит оборонительный характер.

По его словам, «недавние атаки Ирана подтверждают надежную и достоверную разведывательную информацию», которую Вашингтон получил о «враждебном настрое» сил Ирана и подконтрольных им группировок. И. о. министра, подчеркнул, что они угрожают интересам США во всем регионе. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости», — заключил Шанахан.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США изучают все варианты решения иранского вопроса, в том числе военный.

В Оманском заливе 13 июня произошли взрывы на двух танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. По данным иранских и арабских СМИ, суда подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. Все 44 моряка (среди них 11 россиян) были эвакуированы иранскими экстренными службами и направлены в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива. МИД России подтвердил информацию об эвакуации российских моряков в Джаск. США возложили ответственность за произошедшее на Иран. Тегеран отверг эти обвинения.