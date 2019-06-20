Политика

Новости

Путин прокомментировал выполнение нацпроектов цитатой из Пелевина

Президент Владимир Путин во время прямой линии, комментируя исполнение национальных проектов, процитировал писателя Виктора Пелевина. «Говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение? Никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма провели Олимпийские игры в 1980 г.», – вспомнил слова писателя президент.

По словам Путина, результаты исполнения нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас. «В этом году, в следующем году и так далее», – уточнил он. «Это должно отражаться и на уровне доходов, и на зарплатах. Мы видим, что здесь есть положительные тенденции», – добавил Путин. Он отметил, что существуют «внешне негативные факторы». Какие именно, президент не стал перечислять. Однако, по его словам, эти факторы позволяют направлять ресурсы в нужном направлении и добиваться результата. «И в конечном итоге обеспечить толчок и прорыв. На это весь расчет в рамках национальных проектов", – заключил Путин.

Ранее президент сказал, что министры несут персональную ответственность за реализацию нацпроектов. Каждый министр думает, «как добиться поставленной задачи», утверждал президент.

О строительстве коммунизма и Олимпиаде вместо него Пелевин написал в романе «Числа», вышедшем в 2003 г. «Что делали советские люди? Они строили коммунизм. Сначала казалось, что он наступит после революции. Потом эта дата стала отъезжать все дальше и вскоре стала чем-то вроде горизонта. <… > Но в восьмидесятом году окончательно выяснилось, что вместо коммунизма будет Олимпиада», – писал Пелевин.