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Путин ответил на вопрос о возможном объединении Белоруссии и России

Президент Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность объединения России и Белоруссии в одно государство. По его словам, на сегодняшний день вопрос так не стоит. «Речь идет о создании союзного государства. Это не единое государство», – пояснил Путин. По его словам, создание союзного государства подразумевает под собой введение общей валюты, учреждение единого парламента.

«Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад», – уточнил российский лидер. По его словам, ранее «что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии». Путин рассказал, что он договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко вернуться к этому договору и вместе посмотреть, «что нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы». «Сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителя правительства, этим активно занимаются», – уточнил Путин.

Глава государства отметил, что на самом деле было уже много чего сделано. «В том числе с точки зрения социальной сферы, социальных гарантий, перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Мы можем и должны сделать гораздо больше», – заключил Путин.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин недоволен Лукашенко, усиливает на него давление и беспокоится о возможном выходе Минска из-под влияния Москвы. Давление может быть прелюдией к поглощению Россией Белоруссии, отмечало агентство. Путин, по информации источников Bloomberg, может захотеть возглавить объединенное государство, чтобы «обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 г.». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информация Bloomberg неверная.