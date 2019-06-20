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Президент призвал Грудинина вывести деньги из офшоров

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос о том, не считает ли он необходимым, чтобы правительство возглавил бывший кандидат в президенты России и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. «Я здесь прочитал любопытную информацию. Вот в свое время Ельцин, тут написано, понял, что нужно, чтобы Примаков (был премьером России в 1998–1999 гг. – прим. "Ведомости") возглавил правительство. Сейчас не считаете ли вы необходимым, чтобы господин Грудинин возглавил правительство?» – прочитал вопрос Путин.

Президент пояснил, что во времена Ельцина у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом. «Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек», – сказал Путин. Он также заявил, что перед принятием подобных кадровых решений необходимо хорошо подумать. «Надо для начала вывести деньги из офшоров», – посоветовал Путин Грудинину.

В прошлом году Грудинин участвовал в выборах президента. Его кандидатуру выдвинула КПРФ. Грудинин набрал 11,77% голосов. Политик называл прошедшие президентские выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве». Грудинин ни разу не участвовал в федеральных избирательных кампаниях, но неоднократно избирался депутатом Мособлдумы. С октября 2017 г. по февраль 2018 г. он возглавлял совет депутатов городского поселения Видное (Московская область). Это муниципальное образование граничит с сельским поселением Совхоз им. Ленина, где располагается принадлежащее Грудинину предприятие.

В марте этого года Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил, что это связано с наличием иностранных счетов на момент регистрации Грудинина кандидатом в депутаты. ЦИК зарегистрировал его, но позже ФНС обнаружила у него иностранные счета, «которые были закрыты только 18 августа», утверждал Булаев. Грудинин, скорее всего, является и владельцем офшора в Белизе, никаких документов о передаче офшора в траст он в ФНС не передавал, объяснял отказ Булаев.

В середине июня бизнесмен потерял контроль над Совхозом имени Ленина, так как Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой Грудинина двух третей доли совместно нажитого в браке имущества. Ирина Грудинина стала собственником 42% всех акций совхоза. Ранее бизнесмен утверждал, что ему принадлежит 44% акций предприятия. Совхоз имени Ленина – это крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

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