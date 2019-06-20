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Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин написал в Twitter, что поддержал инициативу зампредседателя Общественной палаты города, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об усилении мер безопасности в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму. «Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей», – отметил он.

Венедиктов направил руководству столичной полиции письмо, в котором просил проверить информацию о нападениях на сборщиков подписей в поддержку кандидатов и пресечь деятельность, которая мешает выдвинувшимся кандидатам собирать голоса в установленном законом порядке. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, депутаты будут избираться по 45 округам. Кандидатам нужно собрать до 6 июля в зависимости от округа от 4000 до 6000 подписей.

Ранее политики от оппозиции, намеревающиеся участвовать в выборах в Мосгордуму, жаловались на то, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, которые никак не связаны со штабами кандидатов. С подобной проблемой в своих округах столкнулись политики Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов говорил «Ведомостям», что не верит в фальшивых сборщиков, жалоб комиссия по этому поводу не получала.