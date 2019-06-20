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Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей в Москве

Ведомости
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Мэр столицы Сергей Собянин написал в Twitter, что поддержал инициативу зампредседателя Общественной палаты города, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об усилении мер безопасности в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму. «Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей», – отметил он.

Венедиктов направил руководству столичной полиции письмо, в котором просил проверить информацию о нападениях на сборщиков подписей в поддержку кандидатов и пресечь деятельность, которая мешает выдвинувшимся кандидатам собирать голоса в установленном законом порядке. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, депутаты будут избираться по 45 округам. Кандидатам нужно собрать до 6 июля в зависимости от округа от 4000 до 6000 подписей.

Ранее политики от оппозиции, намеревающиеся участвовать в выборах в Мосгордуму, жаловались на то, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, которые никак не связаны со штабами кандидатов. С подобной проблемой в своих округах столкнулись политики Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов говорил «Ведомостям», что не верит в фальшивых сборщиков, жалоб комиссия по этому поводу не получала.

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Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Ведомости
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Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс». Предприниматель был задержан накануне, его защита предлагала внести залог в размере 10 млн руб., но суд счел арест более подходящей мерой пресечения.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, о делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Сам Бойко-Великий отверг обвинения. Представитель агрохолдинга «Русское молоко», которым владеет бизнесмен, назвал дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией предпринимателя.

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ЦБ не планирует забирать под свой контроль «Уралсиб» после смерти Когана

Ведомости
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ЦБ думает о замене инвестора для санации «Уралсиба» в связи со смертью его основного владельца Владимира Когана, но не планирует забирать банк под свой контроль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ уточнили, что этот вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Когана.

«Вопрос о передаче банка "Уралсиб" в ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, подконтролен ЦБ) не рассматривается», – подчеркнула пресс-служба регулятора. Ранее представитель «Уралсиба» заявил «Ведомостям», что процедура финансового оздоровления банка будет продолжена по плану. «Изменений в оперативном управлении не планируется», – подчеркивал он.

Сегодня «Уралсиб» сообщил о смерти Когана, ему было 56 лет. Источники «Ведомостей» говорили в июне 2018 г., что Коган серьезно болен. Человек, близкий к ЦБ, два человека, знающие об этом от топ-менеджмента «Уралсиба», и контрагент банка уточняли, что весной того же года бизнесмен перенес инсульт. Несмотря на это, Коган остался в составе органов управления банка: в июле того же года он был переизбран председателем наблюдательного совета. «Интерфакс» уточняет, что сегодня должно было пройти годовое собрание акционеров «Уралсиба» и плановое заседание набсовета, на котором предполагалось избрать председателя совета.

Коган был выбран инвестором для санации «Уралсиба» в ноябре 2015 г. Тогда же он купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». В 2015 г. Агентство по страхованию вкладов выделило на санацию «Уралсиба» заем на 67 млрд руб. на 10 лет по ставке 0,51% годовых, в 2017 г. банк получил еще один транш на 9,5 млрд руб. на тех же условиях. Кроме того, в 2015 г. банк получил 14 млрд руб. на 6 лет по ставке 6%. По этим займам банк заложил кредиты на 66,7 млрд руб., ценные бумаги на 11,5 млрд руб., здания стоимостью 5,7 млрд руб., договоры лизинга на 5,5 млрд руб. По итогам I квартала 2019 г. «Уралсиб» с активами 523 млрд руб. занимал 19-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

Технологии
Новости

Apple попросила Трампа не вводить пошлины на китайские товары

Ведомости
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Apple попросила администрацию американского президента Дональда Трампа не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая, говорится в письме, которое корпорация адресовала главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру. От новых тарифов пострадает производство всех флагманских продуктов компании, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods и AppleTV, а также аксессуары к ним. Вклад корпорации в экономику США снизится, предупреждает Apple.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились. Окончательное решение о введении таких пошлин будет принято в конце июня, до саммита G20 в Осаке, ранее обещал Трамп.

По мнению Apple, из-за торговой войны с Китаем конкурентоспособность ее продукции на мировом рынке снизится, потому что китайские конкуренты не будут нести таких трат и окажутся в более выигрышном положении. Генеральный директор компании Тим Кук 14 июня уже встречался с Трампом, однако по итогам встречи сторонами не было сделано никаких заявлений, передавал CNBC.

Это не первое обращение представителей бизнеса к Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на импорт из Китая. В конце мая 173 компании, включая Nike, Adidas, Converse, Asics, Clarks и другие производители одежды и обуви, подписали письмо президенту США, в котором предупредили о «катастрофических» последствиях новых пошлин для потребителей в США и экономики страны.

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Финансы
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости
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Курс доллара опустился ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 г., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро торгуется на уровне 71 руб. впервые с мая прошлого года.

По состоянию на 16:52 (мск) курс американской валюты составил 62,98 руб. – это на 80,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро – 71,145 руб., снизившись на 43,5 коп. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подешевела на 63,85 коп. до 66,65 руб.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают укрепления рубля с ростом спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках. Доллар дешевеет к большинству мировых валют, после того как накануне ФРС США дала понять, что готова снизить процентные ставки в этом году, отмечал в беседе с «Ведомостями» управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

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Финансы
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Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Ведомости
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Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

S&P 500 повышался до 2956,2 пункта; к 18.00 мск, через полтора часа после начала торгов, индекс подрастал на 0,7% до 2947. За июнь он вырос на 7%, отыграв все майское падение.

Слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что «доводы в пользу более содействующей [экономическому росту] политики усилились», – как раз то, что участники рынка хотели услышать, сказал Reuters Роберт Джонсон, генеральный директор Economic Index Associates: «Продолжающаяся торговая война с Китаем может столкнуть экономику США в рецессию, и снижение ставок может считаться упреждающим ударом ФРС, который не даст этому произойти».

ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг упала ниже 2%, чего не было с конца 2016 г. Доллар ослабел к ведущим валютам и валютам многих развивающихся стран. Его курс к рублю снизился на 75 коп. до 63,035 руб. WSJ Dollar Index, отражающий его курс к корзине валют, потерял 0,5%.

Акции растут по всему миру. В Европе индексы прибавили 0,5%. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск поднялся на 0,6% до 2776 пунктов, установив очередной рекорд.

«Поддержка со стороны центральных банков – это билет на фондовые рынки», – говорит Крис Бучамп, главный рыночный аналитик IG (цитата по The Wall Street Journal). На этой неделе президент Европейского центробанка Марио Драги также заявил, что при необходимости банк может снизить и без того нулевые ставки и возобновить скупку активов.

Политика
Новости

ЕС на год продлил санкции против России за присоединение Крыма

Ведомости
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Евросоюз продлил санкции в отношении России за присоединение Крыма до 23 июня 2020 г., говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Евросоюз занимает твердую позицию в вопросах целостности Украины и ее суверенитета и не признает присоединения полуострова к России, отмечается в документе.

Компаниям, зарегистрированным на территории ЕС, и физическим лицам – резидентам союза запрещается импорт продукции, произведенной на территории полуострова, а также любые инвестиции в регион, включая покупку недвижимости и предприятий, предоставление им финансовых услуг, напоминает Совет ЕС. Европейские турфирмы не имеют права работать на территории полуострова, а круизные лайнеры – посещать порты Крыма в любых случаях, кроме экстренных, говорится в документе. Пакет санкций устанавливает и запрет на экспорт товаров и услуг в интересах транспортных, телекоммуникационных и энергетических компаний Крыма, а также компаний, занимающихся добычей нефти, газа и минеральных ресурсов на полуострове.

18 марта 2014 г. по итогам референдума Крым вошел в состав России. В тот же год страны Евросоюза ввели персональные и секторальные санкции против страны и крымского бизнеса. Сейчас помимо названных ограничений действуют и экономические санкции в отношении России. В санкционном списке ЕС значатся 44 предприятия и 170 российских граждан, говорится в документе совета. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Главным условием для отмены санкций является возвращение Крыма Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что этого не случится.

В ответ Россия приняла «специальные экономические меры», запретив импортировать некоторые продукты из стран, в которых действуют санкции против Москвы. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов и орехов и т. д.

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Технологии
Новости

Правящая партия Польши намерена лишить иностранцев контроля над СМИ

Ведомости
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Правящая партия Польши «Закон и справедливость» намерена передать под контроль польской нации СМИ, учредителями которых выступают иностранные акционеры.

«Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках», – заявил вице-премьер Ярослав Говин агентству PAR. Он также добавил, что, когда возникает конфликт интересов, газеты иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения.

В 2018 г. госдепартамент США предположил, что польское правительство хочет завладеть частным новостным каналом TVN24, принадлежащим американской медиагруппе Discovery. После этого правительство Польши отменило штраф, наложенный на этот телеканал за освещение протестов в парламенте, отмечает Reuters.

Среди иностранных учредителей в Польше также присутствует компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и таблоид Fakt, которые часто критикуют действия правительства.

В России закон об ограничении действия иностранного капитала в СМИ действует с 2016 г. Согласно этому закону гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством запрещено выступать учредителями СМИ в России. Иностранцы также не могут контролировать более 20% компании – учредителя российского СМИ.

Политика
Новости

Зеленский назвал необходимую сумму для восстановления экономики Донбасса

Ведомости
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Для восстановления экономики Донбасса нужно более 300 млрд гривен ($12,5 млрд). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в такую сумму оценивают затраты украинские эксперты. «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», – пояснил Зеленский.

На этих территориях нужно продемонстрировать преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине, добавил президент. Для этого, в частности, надо привести в порядок старые дороги и построить новые, создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, перечислил он.

19 июня Зеленский объявил, что для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Незадолго до этого, 15 июня, он анонсировал «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса». «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – отметил он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.

Политика
Новости

Эрдоган назвал срок поставки российских С-400 в Турцию

Ведомости
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Турция получит российские зенитные ракетные комплексы С-400 в первой половине июля, пишет Financial Times (FT). Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, 20 июня, на редкой встрече с международными СМИ. Также он выразил уверенность в том, что США не введут санкции против Турции из-за этой сделки.

По словам Эрдогана, турецкие военные силы уже определили, где будут размещены С-400, и около 100 военных прошли обучение для работы с этими комплексами. «Как я уже говорил, для нас и России вопрос с С-400 – решенное дело», – приводит его слова FT.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию, члена НАТО, отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Эрдоган заявил, что обсудит эту проблему с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Японии в конце июня. Эрдоган уверен, что Трамп тоже посчитает санкции «неприемлемыми» и согласится не вводить их. «Не вижу, как они могут быть введены, – утверждает он. – В конце концов, Турция – не просто какая-то страна. Мы являемся стратегическими партнерами уже десятки лет».

Политика
Новости

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что. Этот вопрос задали ведущие в самом конце. В качестве ответа президент рассказал историю о том, как посещал один из регионов и к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой.

«Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Голос президента дрожал, когда он это рассказывал. Он добавил, что все попадающие к нему вопросы и просьбы о помощи от россиян он старается рассмотреть.

«Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде. Но дело в том, что ее потеряли», – сказал президент.

«Когда вернется крепостное право» и другие вопросы Путину

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Политика
Новости

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Ведомости
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Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Указ о роспуске Рады он подписал на следующий день, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Группа из 62 депутатов Верховной рады подала иск в Конституционный суд 24 мая. Депутаты настаивали на том, что указ противоречит главному закону страны, и просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

ЦИК Украины ранее сообщил, что обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию.

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