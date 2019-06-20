В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать. Несколько сотен протестующих бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечает «Интерфакс», несколько оппозиционных партий призвали своих сторонников собраться на митинг в знак протеста в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Отмечается, что протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. Сессия была сорвана, после этого делегация из РФ решила покинуть Тбилиси. Информации о пострадавших в результате столкновений пока не поступало.