МВД Грузии призвало разойтись протестующих у здания парламента
МВД Грузии призвало участников акции протеста покинуть территорию парламента. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Если протестующие не прекратят нарушение закона и не подчинятся требованиям полиции, к ним будут применены меры, пообещали в МВД.
Акция протеста возле здания парламента в Тбилиси началась вечером 20 июня. Несколько сотен протестующих бросали камни и бутылки в полицию, пытались силой ворваться в здание. Они требуют отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.
Поводом для начала акции протеста стало участие российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в Межпарламентской ассамблее православия. Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Члены оппозиционной парламентской фракции «Европейская Грузия» блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с Гавриловым. После этого сессия была сорвана, а делегация из России решила покинуть Тбилиси из-за угроз, поступивших в адрес делегатов.