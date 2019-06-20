МВД Грузии призвало разойтись протестующих у здания парламента

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ЦБ не планирует забирать под свой контроль «Уралсиб» после смерти Когана

ЦБ думает о замене инвестора для санации «Уралсиба» в связи со смертью его основного владельца Владимира Когана, но не планирует забирать банк под свой контроль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ уточнили, что этот вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Когана.

«Вопрос о передаче банка "Уралсиб" в ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, подконтролен ЦБ) не рассматривается», – подчеркнула пресс-служба регулятора. Ранее представитель «Уралсиба» заявил «Ведомостям», что процедура финансового оздоровления банка будет продолжена по плану. «Изменений в оперативном управлении не планируется», – подчеркивал он.

Сегодня «Уралсиб» сообщил о смерти Когана, ему было 56 лет. Источники «Ведомостей» говорили в июне 2018 г., что Коган серьезно болен. Человек, близкий к ЦБ, два человека, знающие об этом от топ-менеджмента «Уралсиба», и контрагент банка уточняли, что весной того же года бизнесмен перенес инсульт. Несмотря на это, Коган остался в составе органов управления банка: в июле того же года он был переизбран председателем наблюдательного совета. «Интерфакс» уточняет, что сегодня должно было пройти годовое собрание акционеров «Уралсиба» и плановое заседание набсовета, на котором предполагалось избрать председателя совета.

Коган был выбран инвестором для санации «Уралсиба» в ноябре 2015 г. Тогда же он купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». В 2015 г. Агентство по страхованию вкладов выделило на санацию «Уралсиба» заем на 67 млрд руб. на 10 лет по ставке 0,51% годовых, в 2017 г. банк получил еще один транш на 9,5 млрд руб. на тех же условиях. Кроме того, в 2015 г. банк получил 14 млрд руб. на 6 лет по ставке 6%. По этим займам банк заложил кредиты на 66,7 млрд руб., ценные бумаги на 11,5 млрд руб., здания стоимостью 5,7 млрд руб., договоры лизинга на 5,5 млрд руб. По итогам I квартала 2019 г. «Уралсиб» с активами 523 млрд руб. занимал 19-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»).