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Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

В России самый высокий показатель смертности от онкологического заболевания зафиксирован у больных раком поджелудочной железы, передает ТАСС со ссылкой на доклад Минздрава о состоянии онкологической помощи населению в 2018 г. В частности, в прошлом году от рака поджелудочной железы скончались 39,9% заболевших, отмечается в документе.

Высокий коэффициент смертности также наблюдается у больных раком печени внутрипеченочных желчных потоков (38,4%) и раком пищевода (29,9%). Смертность от злокачественных новообразований в трахее, бронхах и легких в прошлом году составила 21,9%, от рака глотки — 17,3%. Самые низкие показатели смертности в 2018 г. наблюдались при раке кожи (данные без учета меланомы) — 0,4%, при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

Общий показатель летальности от онкологических заболеваний в прошлом году в России составил 6%. В 2018 г. на учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена сообщил, что в 2018 г. наибольшее число случаев заболевания раком по итогам 2018 г. было зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

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