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ЦИК Украины отказался регистрировать Саакашвили депутатом

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом от партии «Движение новых сил», говорится в пресс-релизе ЦИК. ЦИК объяснил причину отказал тем, что созыв и проведение внеочередного съезда, а также утверждение избирательного списка кандидатов в народные депутаты прошло с нарушениями устава партии.

Саакашвили заявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду Украины 13 мая. Тогда он отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он не  проживал на Украине последние пять лет, как того требует местное законодательство. Политик пообещал в суде отстоять свое право избираться в раду.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. 

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Документ не был официально опубликован. В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

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МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в провокациях в Персидском заливе

Ведомости
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил Иран в дестабилизации ситуации в Персидском заливе. «Иран атаковал танкеры в Персидском заливе не один, а два раза. Иран направил баллистические ракеты и беспилотники при помощи хуситов против нефтепровода Саудовской Аравии и саудовского аэропорта. Иранцы ведут себя агрессивно, поэтому именно они должны предпринять шаги к деэскалации назревающего конфликта», — рассказал он в интервью французскому телеканалу France 24.

Аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия поддерживает новые санкции против Ирана, о которых должны объявить США 24 июня, предположив, что они коснутся газового сектора. «Иран знал, что ему нужно заплатить высокую цену, и что его политика неприемлема и должна измениться», — добавил он.

Йеменские хуситы 23  июня взяли на себя ответственность за две атаки с помощью беспилотников на два аэропорта в Саудовской Аравии. В результате обстрела в аэропортах городов Абха и Джизан восемь человек пострадали и один погиб. Это не первая атака хуситов на аэропорты Саудовской Аравии. При обстреле аэропорта Абхи неделю назад пострадало 26 человек, передает Al Jazeera. Телеканал сообщил, что Саудовские власти обвинили Иран поставках дронов хуситам.

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции 20 июня заявил о том, что иранские военные сбили американский «шпионский» беспилотник, сообщало иранское информационное агентство IRNA. США и Иран разошлись во мнениях, где в этот момент находился дрон: в нейтральной территории или над воздушным пространством Ирана. А 13 июня, вблизи Ормузского пролива произошли два взрыва на двух нефтяных танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. США обвинили во взрывах Иран. Еще в 2018 г. Иран грозился перекрыть единственный выход из Персидского залива – Ормузский пролив на фоне обострения противостояния между двумя странами по ядерному вопросу. Через него проходит 20% мирового потребления нефти.

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Новости

Кандидат от партии Эрдогана потерпел поражение на выборах мэра в Стамбуле

Ведомости
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Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, представитель Народно-республиканской партии, одержал победу на повторных муниципальных выборах в Стамбуле, сообщает турецкое государственное агентство новостей Anadolu. По состоянию на 21.00 местного времени (совпадает с московским) Высшая избирательная комиссия Турции обработала 99,37% бюллетеней. За Имамоглу проголосовали 54,03% избирателей. Его главного конкурента Бинали Йылдырыма, кандидата от правящей Партии справедливости и развития президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана, поддержали 45,09% жителей города. Другим кандидатам в совокупности избиратели отдали 0,88% голосов.

Повторные выборы мэра в Стамбуле проходили 23 июня с 8.00 до 17.00, в городе работало более 31 000 участков. Выборы признаны состоявшимися: явка составила 84,42%. В голосовании приняли участие более 10,5 млн горожан.

«Выборы в Стамбуле – это не успех отдельной политической партии, а победа всей страны. Итоги воскресного голосования – не простая победа, а начало новой страницы», – передает слова Имамоглу агентство Anadolu. Йылдырым, кандидат от партии Эрдогана, поздравил соперника с победой и выразил надежду, что итоги муниципальных выборов внесут вклад в развитие Стамбула.

Первые муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта 2019 г. От правящей партии Эрдогана в них принял участие Йылдырым и потерпел поражение, уступив Имамоглу. Йылдырым отстал от соперника-оппозиционера почти на 14 000 голосов. Однако обе партии обвинили друг друга и турецкий избирком в неточностях и махинациях, из-за которых они якобы недосчитались голосов. Турецкий избирком 6 мая итоги выборов отменил и назначил повторное голосование на 23 июня. Это решение вызвало критику в странах ЕС, которые потребовали от Турции объяснить причину отмены итогов выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за 15 лет одержал победу оппозиционный кандидат. Еврокомиссия также признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик. В числе причин называлась и отмена выборов в Стамбуле.

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Фильм «Братство» Лунгина получил награду на Шанхайском кинофестивале

Ведомости
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Фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство» получил награду за лучший сценарий на 22-м Шанхайском международном кинофестивале, сообщается на сайте фестиваля.

Лучшим фильмом был признан иранский «Замок мечтаний». Он также получил награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

«Братство» рассказывает о войне в Афганистане. В основу фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева об операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг.

В России премьера «Братства» должна была состояться 9 мая. Но ее перенесли на день вперед из-за критики со стороны Совета Федерации. Сенатор Игорь Морозов заявил, что в фильме содержатся фактологические неточности, и попросил не показывать его в День Победы.

Новости СМИ2
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Новости

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Ведомости
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Прокуратура Токио заподозрила бывшего президента альянса Renault-Nissan Карлоса Гона в присвоении 350 млн иен ($3,26 млн) из фонда Renault, сообщает Asahi Shimbun.

Правоохранительные органы считают, что в 2017 г. Гон поручил выплатить бонус из фонда дистрибутору альянса в Омане Suhail Bahwan Automobiles без заключения официального договора. Половина этих средств была переведена на счета ливанской компании GFI, связанной с Гоном.

Гона задержали в прошлом году по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г.

В апреле Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона. Он вину не признает.

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Политика
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Песков: потерявший переданную Путину записку «больше ничего не терял»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин «беспощаден» в вопросах, которые касаются обращений к нему россиян. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Он рассказал, что произошло после утери записки, о которой Путин говорил в ходе прямой линии. «По крайней мере, тот, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать», – заявил Песков. Он добавил, что ту женщину, которая передала записку, действительно так и не нашли.

Обращения президенту иногда передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты, отметил Песков. По его словам, Путин не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают эти письма.

На прямой линии президента спросили, бывает ли ему стыдно. Путин ответил, что бывает, и вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. Он отдал записку помощникам, и ее потеряли. Президент предположил, что женщина хотела попросить помочь ее сыну, «который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде». Речь в записке действительна шла о сыне женщины, которого она считала незаконно осужденным, выяснили позже «РИА Новости».

Бизнес
Новости

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия проблем с 737 Max

Ведомости
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Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing из-за намеренного сокрытия компанией дефектов самолета 737 Max, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC News со ссылкой на судебные документы.

Пилоты заявляют, что они понесли финансовые потери, а также испытали психологический дискомфорт после того, как 737 Max перестали эксплуатировать. Дело будет рассматриваться 21 октября в суде Чикаго.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели потерпели крушение в течение полугода. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй – в Эфиопии в марте этого года. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования показали, что причины крушения в обоих случаях были схожи. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. The Wall Street Journal писала, что Boeing знал о проблемах с системой, но не стал раскрывать эту информацию.

Финансы
Новости

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ведомости
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Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.

Москва вошла в тройку российских регионов с самой недоступной ипотекой. На обслуживание кредита москвичи в среднем тратят 73% своей зарплаты. Первое место занимает Севастополь. У жителей этого города 80% зарплаты уходит на ипотеку.

В целом по стране доля зарплаты, которую будет тратить средний заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась. В конце мая условный россиянин потратил на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле это доля составляла 46,9%, а в феврале – 47,5%.

Расчеты аналитиков «Росбанк Дом» основывались на данных Росстата о среднемесячной зарплате и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в I квартале 2019 г., а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам.

Политика
Новости

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Дело на Гусеву заведено по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), уточнил сторонник Навального Леонид Волков. Позже руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Гусеву отпустили, никаких обвинений ей не предъявили и процессуального статуса у нее нет.

Ранее штаб опубликовал видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Для этого они использовали базу с персональными данными жителей Петербурга. В штабе пообещали направить жалобу в Следственный комитет.

Беглов заявил, что он не имеет к этому никакого отношения. По его словам, «либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость».

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области накануне сообщило, что по инициативе Беглова проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства.

Политика
Новости

Президент Грузии призвала дать российским туристам возможность приезжать в страну

Ведомости
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Российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, заявила в интервью Euronews президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Существующие проблемы России и Грузии должны решать политики и руководители, считает Зурабишвили. По ее мнению, на туристов и население эта ситуация не должна оказывать влияние.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинскими авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси. Он начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

Политика
Новости

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Ведомости
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Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости». Об этом сообщается на странице Независимого профсоюза журналистов в Facebook.

Аналогичные акции пройдут Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске и других городах. В Москве митинг запланирован на 17.00 на проспекте Сахарова, он согласован с городскими властями. В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать акцию.

Организаторы акций – Независимый профсоюз журналистов и Либертарианская партия. Митинги и пикеты проходят в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Несмотря на то что уголовное дело против него прекращено, преследование других журналистов и активистов продолжается, отмечают организаторы.

Полицейские задержали Голунова 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили. В его поддержку выступили журналисты, общественные деятели, политики, бизнесмены. Позже полиция сняла обвинения с Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Двое генералов МВД были уволены.

Политика
Новости

«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Ведомости
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Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно. Признав, что бывает, Путин вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Как выяснили «РИА Новости», этот эпизод произошел в 2010 г. в Сыктывкаре.

Подробности агентству рассказал Владимир Щербина – супруг женщины, собиравшейся передать Путину свою записку, Елены Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей. В день визита Путина она уехала на площадь, которую должен был посетить президент. Щербина хотела передать Путину информацию о земельном вопросе для многодетных семей. На площади она познакомилась с другой женщиной – Валентиной. «Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына – как она считала, незаконно осужденного», – рассказал собеседник агентства.

В итоге две женщины «скооперировались и договорились: кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», – пояснил Владимир Щербина. Добраться до Путина удалось Валентине, которая «вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая». Охрана пыталась задержать женщину, но Путин потребовал, чтобы ее отпустили. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла», – пересказал собеседник. В итоге Путин забрал у женщины записку. Через какое-то время супруги Щербина увидели по телевидению обращение Путина о землях для многодетных семей и решили, что цель была достигнута.

Путин, пересказывая на прямой линии эпизод с запиской, верно предположил ее содержание. «Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде», – сказал президент. При этом он отметил, что далеко не все, о чем его просят, удается решить.

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