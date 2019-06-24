ЦИК Украины отказался регистрировать Саакашвили депутатом
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом от партии «Движение новых сил», говорится в пресс-релизе ЦИК. ЦИК объяснил причину отказал тем, что созыв и проведение внеочередного съезда, а также утверждение избирательного списка кандидатов в народные депутаты прошло с нарушениями устава партии.
Саакашвили заявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду Украины 13 мая. Тогда он отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он не проживал на Украине последние пять лет, как того требует местное законодательство. Политик пообещал в суде отстоять свое право избираться в раду.
Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Документ не был официально опубликован. В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.