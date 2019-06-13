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Саакашвили заявил о выдвижении в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. Об этом он сообщил на брифинге 13 июня, передает «РИА Новости». В первую пятерку также вошли бывший депутат Рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, а меньше. В таком случае политик пообещал обратиться в суд и выполнить любое его решение.

В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

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