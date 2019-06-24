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Песков прокомментировал усиление контроля за грузинским алкоголем

Ведомости
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Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, поступающей в Россию, никак не связано с последними событиями в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К безопасности это не имеет никакого отношения», – отметил он. «Роспотребнадзор выполняет свои функции – проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», – добавил Песков.

По его словам, Москва не вводила санкции в отношении Грузии. «Я говорю про рестрикции – ограничения, и мы говорим о том, что это вынужденные ограничения. Это не санкции», – пояснил представитель Кремля. По его словам, Россия не собирается «уподобляться в навязывании своей позиции, используя санкции». Речь идет не о санкциях, а о временных ограничениях, уточнил он. Песков назвал ограничения вынужденными.

В понедельник, 24 июня, Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию из-за ухудшения качества. С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л, отметило ведомство.

Ранее, 21 июня, президент Владимир Путин также ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Через день подобный запрет был введен и для грузинских авиакомпаний. Запрет на полеты был введен после массовых акций протеста в Тбилиси, которые были спровоцированы действиями грузинской оппозиции. Недовольство оппозиционеров было связано с тем, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов усмотрели в этом оскорбление страны. В итоге заседание было сорвано.

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Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Ведомости
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Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», — заявил Бабаян. По его словам, Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны, поэтому принимать такой пост после Доренко — отдельный вызов.

«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — пообещал Бабаян.

Журналисту 51 год. Он много лет готовил репортажи для ВГТРК и «Первого канала», работал в горячих точках и был политическим обозревателем. С 2009 г. является ведущим программы «Право голоса» на ТВЦ, в 2017 г. стал лауреатом премии «ТЭФИ». Бабаян баллотировался в Госдуму по списку «Справедливой России» в 2016 г., но не был избран. В 2019 г. он подал документы для выдвижения кандидатом на выборы в Мосгордуму. Он выдвинулся по округу №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино), где также баллотируется экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября.

Радиостанция «Говорит Москва» осталась без главного редактора, когда в возрасте 59 лет погиб журналист Сергей Доренко. Это произошло 9 мая, радиоведущий ехал на мотоцикле и почувствовал себя плохо. Причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание с журналистом состоялось на Троекуровском кладбище. После этого его тело было кремировано.

Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 г., переформатировав станцию Ru.fm. Это одна из немногих разговорных радиостанций, которые сохранили вещание в России. Доренко был на станции главным редактором, а также вел утреннее шоу. Дневная аудитория радиостанции – более 360 000 человек, сообщалось в отчете Mediascope с января по март 2019 г.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

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Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 г., соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов, орехов и т. д. Конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго, определен правительством. Последний раз эмбарго продлевалось до конца 2019 г.

В марте Путин отмечал, что продуктовые санкции нанесли вред и российской экономике, и бизнесу европейских стран. Он также заявил, что если европейские санкции будут сняты, то и Россия вынуждена будет снять ответные меры, поскольку не будет изначальных причин, по которым они были введены. Он выразил уверенность, что такой подход может не понравиться российским сельхозпроизводителям, которые привыкли вести бизнес в условиях продуктовых санкций.

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Бизнес
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Lamoda откроет пункты выдачи заказов в «Пятерочках»

Ведомости
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Онлайн-ритейлер Lamoda откроет пункты выдачи заказов в магазинах «Пятерочка» (входит в X5). Соответствующее соглашение компания заключила с дочерней структурой X5 Retail Group – «Х5 Омни», говорится в сообщении X5.

В рамках пилотного проекта стороны договорились до конца года открыть 50 пунктов выдачи Lamoda в «магазинах у дома» «Пятерочка». «Если тест будет признан успешным, Lamoda планирует открыть до 500 пунктов выдачи заказов в «Пятерочках» до конца 2020 г.», – отмечается в сообщении. Помимо этого сотрудничество предусматривает выдачу заказов клиентам через сеть пунктов выдачи и касс самих магазинов «Пятерочка», включая партнерские и аптечные пункты выдачи заказов.

Сейчас у Х5 заключены аналогичные соглашения о намерениях по открытию 2000 пунктов выдачи заказов Ozon и 1400 пунктов с несколькими аптечными операторами. Другие онлайн-магазины и маркетплейсы, являющиеся партнерами «X5 Омни», в будущем смогут также через пункты Lamoda выдавать покупки своим клиентам.

На сегодняшний день X5 Retail Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. В прошлом году выручка компании увеличилась на 18,3% и составила 1,53 трлн руб. На конец марта, по данным ритейлера, торговая сеть включала в себя более 14 700 магазинов, в том числе почти 14 000 «магазинов у дома» «Пятерочка», 771 супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». В 2017 г. X5 Retail Group запустила собственный онлайн-магазин супермаркета «Перекресток» в Москве, в 2018 г. – в Санкт-Петербурге. С прошлого года ритейлер начал устанавливать постаматы в своих магазинах.

Как выглядит магазин-лаборатория X5 Retail Group

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Кремль заявил об отсутствии политического конфликта с Грузией

Ведомости
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Политического конфликта между Россией и Грузией не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вводя ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию, Кремль руководствовался исключительно желанием обеспечить безопасность россиян: «Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан».

Случаев агрессии в отношении российских парламентариев, а также в отношении российских журналистов в Грузии было достаточно, чтобы понять степень опасности. Речь не о гипотетической опасности, уточнил Песков: «Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая – по зубам получить! Она вовсе не гипотетическая, она физическая».

Песков также заявил, что возобновление авиаперевозок из России в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

«Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения. Но пока мы видим, что ситуация, наоборот, имеет тенденцию к усугублению. Там есть определенные признаки внутриполитического кризиса в Грузии, это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело – когда это приобретает антироссийский характер. Это то, что заставляет нас волноваться», – отметил он.

По его словам, информации о планах введения новых ограничений в отношении Грузии в случае дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране нет. «В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси. Он начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

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Технологии
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Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Ведомости
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Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании. Компании сообщили об этом на своих страницах во «В контакте».

Компании достигли компромисса по спорным вопросам, отмечается в их сообщениях. «Доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме», – подчеркнул «Билайн». Подробности того, как конфликт был решен, они не сообщили. «Ведомости» запросили у компаний комментарий.

Пользователи «Билайна» пожаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group в июне. «Билайн» сообщил, что ограничение доступа его клиентов в России к сервисам Mail.ru Group зафиксировал еще 10 июня. Оператор пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика.

Интернет-компания объяснила отключение оператора от прямого канала бесплатного трафика тем, что тот в одностороннем порядке решил повысить в шесть раз стоимость услуг SMS. Речь идет о сервисных сообщениях, которые получает пользователь, например при смене пароля. Для пользователя такие сообщения обходятся бесплатно, но Mail.ru Group платит за каждое.

Федеральная антимонопольная служба заявляла, что сложившаяся ситуация «не является нормальной» и затрагивает «значительное количество пользователей». В этой связи она просила у компаний разъяснений.

Политика
Новости

ЦИК Турции объявил о победе оппозиционера на выборах мэра Стамбула

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Турции (ЦИК) Сади Гювен объявил о победе на выборах мэра Стамбула представителя от оппозиционной партии «Союз нации» Экрема Имамоглу, передает информагентство «Анадолу». Имамоглу выиграл повторные муниципальные выборы с результатом 54,2% голосов. За его конкурента, представителя правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым проголосовало 44,9% горожан. По словам Гювена, явка на выборах составила 84,5%. Гювен также сказал, что до 15 часов следующего дня политические партии страны имеют право подать апелляцию.

Турецкий ЦИК решил провести повторные выборы в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития. Изначально она потребовала пересчитать голоса первых выборов, состоявшихся 31 марта. В свою очередь ЦИК принял решение аннулировать итоги голосования, победителем которого был Имамоглу.

Победа Имамоглу считается знаковым политическим событием, так как в Стамбуле на протяжении нескольких десятилетий побеждали сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Повторные выборы мэра Стамбула проходили 23 июня. Ранее ЦИК признал выборы состоявшимися. В голосовании участвовало более 10,5 млн горожан. «Выборы в Стамбуле – это не успех отдельной политической партии, а победа всей страны», – заявил накануне информагентству Имамоглу. В свою очередь Йылдырым поздравил соперника с победой и выразил надежду, что итоги выборов внесут вклад в развитие Стамбула.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Ведомости
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Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Качество грузинской продукции в динамике ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.

С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л. Среди производителей, поставляющих алкогольную продукцию, не соответствующую обязательным требованиям, Роспотребнадзор назвал АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», ООО «Батоно». Партии некачественной продукции не допускаются к ввозу в Россию, уточняет ведомство.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. Запрет вступает в силу с 8 июля. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Тбилиси выполняют «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Red Wings, Smartavia. Ранее эти компании уже объявили о предстоящем прекращении полетов. Через день подобный запрет был введен и для грузинских авиакомпаний. Среди них было две, которые выполняли прямые рейсы из Россию в Грузию: Georgian Airways и MyWay Airlines.

Запрет на полеты Кремль ввел после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. В первый день беспорядков пострадали 240 человек, из них 80 полицейских, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стало то, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов увидели в этом оскорбление Грузии. В итоге заседание было сорвано.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Политика
Новости

Власти Грузии согласились с требованием протестующих изменить избирательную систему

Ведомости
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Парламентские выборы в Грузии в 2020 г. пройдут по пропорциональной системе. Об этом заявил председатель правящего избирательного блока «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает «Рустави 2».

«В 2020 г. пройдут парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе. И будет обнулен избирательный барьер», – сказал он.

По мажоритарной системе избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Пропорциональная система предполагает, что мандаты распределяются не между индивидуальными кандидатами, а между партиями в соответствии с числом отданных за них голосов. В Грузии и России выборы проходят по смешанной системе, суть которой заключается в том, что часть депутатского корпуса избирается по мажоритарной системе, а часть – по пропорциональной.

Избирательный барьер предполагает минимальный уровень поддержки, который необходим партии, чтобы получить представительство в органах власти.

Изменение избирательной системы было одним из требований в ходе протестов в Грузии, которые начались 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку уже ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл произошедшее в Грузии русофобской провокацией. 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила изменить госрегулирование пассажирских перевозок в дальнем следовании, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, из-за этого могут вырасти цены на билеты.

Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые по социально-политическим мотивам устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Цены на места в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс с 2011 г. РЖД определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне, отмечает «Коммерсантъ».

В начале июня руководитель ФАС Игорь Артемьев написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, Артемьев отметил, что существующая модель перестала работать из-за того, что цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учета спроса, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 г. «Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», – отмечает он в документе. Существующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют непроданные места в плацкартных и общих вагонах, однако если эффективность в данном сегменте повысится, то компания «будет наказана сокращением субсидии», пояснил Артемьев в письме, которое цитирует «Коммерсантъ». В ФАС от комментариев отказались, в аппарате Максима Акимова не ответили на запрос газеты.

В письме также отмечается, что с ФПК в перевозках на 500–2000 км активно конкурируют автобусы и авиакомпания «Победа». Во время низкого спроса конкуренцию плацкарту составляют и перевозки в купе по сниженным ценам, при этом «качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте», пишет Артемьев. В связи с этим ФАС предложила регулировать цены только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. В свою очередь, субсидии в размере 8,5 млрд руб. в год предлагается закрепить на долгосрочной, безусловной основе. За вычетом социально значимых направлений места в плацкартных вагонах предлагается дерегулировать. В письме также говорится о необходимости увеличить инвестирование в обновление подвижного состава.

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

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Бизнес
Новости

Автобусные перевозчики попросили через арбитраж заблокировать BlaBlaCar в России

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской компании ООО «Транс лайн», занимающейся автобусными перевозками, о блокировке сервиса BlaBlaCar в России. Об этом свидетельствует определение в картотеке арбитражный дел, обратил внимание «Коммерсантъ».

Истец, согласно определению, требует запретить информацию, размещенную на сайте и в приложении BlaBlaCar. Кроме того, ООО «Транс лайн» просит запретить работу российского представительства BlaBlaCar – ООО «Компьюто рус».

Третьими лицами по иску проходят еще восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Предварительное заседание пройдет 1 августа.

Представитель BlaBlaCar сообщил «Коммерсанту», что сервису известно об иске. Он напомнил, что Таганский районный суд Москвы ранее возвратил этому же истцу иск к BlaBlaCar, а Мосгорсуд впоследствии отказался принять иск.

«Транс лайн» считает, что BlaBlaCar допускает работу нелегальных перевозчиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск.

BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. В России, где он работает с 2014 г., у него, по его собственным данным, около 20 млн пользователей. На рынок регулярных автобусных перевозок BlaBlaCar вышел в 2019 г. Как утверждает представитель сервиса, у него были сложности из-за претензий региональных властей, но в настоящее время вопросов к нему нет. Партнерами BlaBlaCar, по собственным данным, стали более 400 автобусных компаний и 10 автовокзалов.

Бизнес
Новости

Китайская компания и Coca-Cola проспонсируют Олимпийские игры на рекордные $3 млрд

Ведомости
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Американская Coca-Cola и китайский производитель йогуртов и молочной продукции China Mengniu Dairy подписали один из крупнейших в истории спонсорских контрактов с организаторами Олимпийский игр, пишет Financial Times (FT). Общая сумма вложений двух компаний оценивается в $3 млрд. Они станут официальными спонсорами шести летних и зимних Игр в период с 2021 по 2032 г.

Газета отмечает, что Coca-Cola ассоциируется с Олимпийскими играми уже более века и неоднократно использовала спортивные мероприятия для продвижения напитков бренда на глобальном рынке. Coca-Cola традиционно является партнером Международного олимпийского комитета (МОК) в категории «безалкогольные напитки», но на этот раз она разделит эту позицию с китайской компанией.

Группа China Mengniu Dairy – один из крупнейших производителей йогуртов в Китае и вместе с конкурентом Yili контролирует почти половину китайского рынка молочных продуктов. Однако компания испытывает трудности на китайском рынке, поэтому стремится выйти на зарубежные рынки сбыта. Одним из факторов риска является снижение продаж детских молочных смесей – этот товар является важным источником дохода для China Mengniu Dairy. Как указывает газета со ссылкой на исследование Goldman Sachs, в следующем году продажи молочных смесей в Китае сократятся еще сильнее из-за падения рождаемости. В качестве решения компания пытается укрепиться на зарубежных рынка, в частности в Юго-Восточной Азии. Именно поэтому она готова вложить значительные средства в продвижение своих товаров за границей, и основную ставку она делает на йогурты, расширяя линейку товаров, отмечает FT.

Financial Times также отмечает, что заключенный контракт говорит о «повороте Международного олимпийского комитета на Восток»: раньше организаторы главных спортивных состязаний в мире стремились заключать спонсорские контракты с западными компаниями, что вызывало критику у мирового сообщества. Издание указывает, что по оценкам МОКа, 12 крупнейших спонсоров обеспечили доход чуть более $1 млрд для зимних Игр 2014 г. в Сочи и летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г.

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