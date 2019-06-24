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Песков прокомментировал усиление контроля за грузинским алкоголем

Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, поступающей в Россию, никак не связано с последними событиями в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К безопасности это не имеет никакого отношения», – отметил он. «Роспотребнадзор выполняет свои функции – проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», – добавил Песков.

По его словам, Москва не вводила санкции в отношении Грузии. «Я говорю про рестрикции – ограничения, и мы говорим о том, что это вынужденные ограничения. Это не санкции», – пояснил представитель Кремля. По его словам, Россия не собирается «уподобляться в навязывании своей позиции, используя санкции». Речь идет не о санкциях, а о временных ограничениях, уточнил он. Песков назвал ограничения вынужденными.

В понедельник, 24 июня, Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию из-за ухудшения качества. С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л, отметило ведомство.

Ранее, 21 июня, президент Владимир Путин также ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Через день подобный запрет был введен и для грузинских авиакомпаний. Запрет на полеты был введен после массовых акций протеста в Тбилиси, которые были спровоцированы действиями грузинской оппозиции. Недовольство оппозиционеров было связано с тем, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов усмотрели в этом оскорбление страны. В итоге заседание было сорвано.