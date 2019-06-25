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Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать в США украинского бизнесмена Фирташа

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в 2017 г. решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале судебных заседаний Дворца правосудия в Вене.

Судья уточнил, что не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения об экстрадиции бизнесмена. Окончательное решение по экстрадиции примет министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Дмитрий Фирташ – украинский бизнесмен, один из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «Росукрэнерго», которая в 2000-е гг. была посредником при поставках газа на Украину и в Европу. Фирташ был задержан в Австрии в 2014 г. по запросу США. Выдачи бизнесмена также добивалась Испания.

В США Фирташа обвиняют в даче взятки индийским чиновникам для получения лицензий на добычу титанового сырья. По версии американского следствия, титан планировалось поставлять американскому авиаконцерну Boeing. Решение выдать Фирташа США суд в Вене принял еще в феврале 2017 г. Адвокаты бизнесмена пытались оспорить экстрадицию в вышестоящих инстанциях, но апелляции были отклонены. Сам Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.