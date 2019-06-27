ДНР и ЛНР согласились освободить четырех украинских пленных

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Курентзис опубликовал прощальное письмо коллективу Пермского театра

Дирижер Теодор Курентзис написал прощальное письмо коллективу и зрителям Пермского театра оперы и балета, в котором рассказал о непонимании со стороны властей Пермского края. Письмо опубликовано на сайте театра.

21 июня стало известно, что Курентзис уйдет с должности художественного руководителя театра, но останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми и продолжит развитие созданного им оркестра MusicAeterna.

Он написал, что хочет поблагодарить пермских зрителей, солистов театра, оркестрантов, хористов, танцоров и всех артистов, с которыми работал. «И наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», – написал Курентзис.

По его словам, он не уверен, поняли ли зрители то, что он и его команда хотели сказать. «И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти – не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность», – написал он.

По словам Курентзиса, приехав впервые в Пермь, он думал, что сможет создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. У него были планы помочь в создании консерватории. По его мнению, реализация этого плана могла бы дать стимул талантливым людям оставаться работать в Перми.

«Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни они бывают полностью противоположны по смыслу», – написал дирижер.

Курентзис стал художественным руководителем театра в Перми в 2011 г. Он заявлял в 2017 г., что покинет город, если там не построят новую сцену для театра. Губернатором Пермского края с февраля 2017 г. является Максим Решетников, который до этого занимал пост руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Пермское агентство «Местное время» ранее сообщало, что построить новую сцену театра планируют уже более 25 лет. За этот период проведено несколько архитектурных конкурсов. В 2010 г., в частности, на конкурсе победило бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Это единственный проект, который Курентзис публично поддерживал. В мае этого года пермские власти объявили новый конкурс на проектирование. «Коммерсантъ» писал, что у стройки может появиться куратор – худрук петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. По данным издания, Курентзис крайне негативно оценивал привлечение Кехмана к проекту.