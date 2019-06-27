Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 2020 года
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 г., говорится в сообщении на сайте организации.
Решение основано на полученной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских договоренностей. Пока стороны не вернутся к диалогу, необходимому для реализации соглашений, санкции не могут быть сняты. В материале поясняется, что лидеры ЕС договорились о продлении секторальных санкций против России, а 27 июня решение было официально оформлено.
В материале указывается, что первоначально санкции были введены 31 июля 2014 г. сроком на один год в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции были расширены в сентябре 2014 г., охватив финансовый, энергетический сектор, предприятия ОПК России и поставки продукции двойного назначения. Помимо секторальных действуют персональные санкции в связи с кризисом на Украине и особый список ограничительных мер в отношении Крыма.