Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 2020 года

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Облигации «Рольфа» рухнули на 15%

Облигации автодилера «Рольф» в ходе торгов на Московской бирже в четверг подешевели более чем на 15%, а их доходность выросла до 16,98% годовых на новостях о возбуждении уголовного дела в отношении основателя компании.

В 16.14 мск одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 88 руб., потеряв в цене 15,34%. Минимальная отметка, до которой опускалась цена облигаций автодилера 27 июня, составила 86,46 руб. До появления новостей о следственных мероприятиях в «Рольфе» стоимость облигаций составляла 103,99 руб.

Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы. В компании говорили, что не понимают причин происходящего. Сам Петров заявил «Ведомостям», что предполагает попытку рейдерского захвата компании. Сейчас он и его семья находятся за границей и возвращаться не планируют.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Журнал Forbes оценивает его состояние в $900 млн.