Новости
Политика
Новости

Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 2020 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 г., говорится в сообщении на сайте организации.

Решение основано на полученной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских договоренностей. Пока стороны не вернутся к диалогу, необходимому для реализации соглашений, санкции не могут быть сняты. В материале поясняется, что лидеры ЕС договорились о продлении секторальных санкций против России, а 27 июня решение было официально оформлено.

В материале указывается, что первоначально санкции были введены 31 июля 2014 г. сроком на один год в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции были расширены в сентябре 2014 г., охватив финансовый, энергетический сектор, предприятия ОПК России и поставки продукции двойного назначения. Помимо секторальных действуют персональные санкции в связи с кризисом на Украине и особый список ограничительных мер в отношении Крыма.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Облигации «Рольфа» рухнули на 15%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Облигации автодилера «Рольф» в ходе торгов на Московской бирже в четверг подешевели более чем на 15%, а их доходность выросла до 16,98% годовых на новостях о возбуждении уголовного дела в отношении основателя компании.

В 16.14 мск одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 88 руб., потеряв в цене 15,34%. Минимальная отметка, до которой опускалась цена облигаций автодилера 27 июня, составила 86,46 руб. До появления новостей о следственных мероприятиях в «Рольфе» стоимость облигаций составляла 103,99 руб.

Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы. В компании говорили, что не понимают причин происходящего. Сам Петров заявил «Ведомостям», что предполагает попытку рейдерского захвата компании. Сейчас он и его семья находятся за границей и возвращаться не планируют.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Журнал Forbes оценивает его состояние в $900 млн.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Россия будет содействовать расследованию крушения Boeing в Донбассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Москва будет оказывать содействие в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе, чтобы установить реальных, а не «заранее назначенных» виновников происшедшего. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении Boeing на Украине. Такой пункт содержится в принятой 26 июня резолюции, которая вернула российской делегации в ПАСЕ полномочия в полном объеме.

На прошлой неделе совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе, ими оказались трое россиян и один украинец. Следствие считает их причастными к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук» на позицию в Донбассе и к удару по лайнеру. В состав следственной группы входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

МИД России назвал голословными обвинения в адрес россиян, заявив, что следствие не привело конкретных доказательств их вины. Министерство также отвергло заявление следственной группы о том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием.

Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Российские власти утверждают, что самолет был сбит украинской ракетой. Киев обвинил в случившемся ополченцев в Донбассе. Те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить лайнер на такой высоте.

Авто
Новости

CNBC узнал о разработке Tesla собственных аккумуляторов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники Tesla тайно проводят исследования в области разработки аккумуляторов в Калифорнии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пятерых бывших и действующих сотрудников компании.

Исследовательская группа сейчас занимается разработкой и созданием прототипов литий-ионных аккумуляторов и оборудования, которое позволит производить эти аккумуляторы в больших объемах. В прошлом месяце Tesla опубликовала вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов, отмечает телеканал.

Согласно исследованию IHS Markit, аккумулятор – это самый дорогой элемент в электромобиле. Собственное производство позволит Tesla уменьшить стоимость машин. На ежегодном собрании акционеров основатель компании Илон Маск говорил, что Tesla раньше не хватало аккумуляторов, и это ограничивало производство и продажи электромобилей.

Сейчас аккумуляторы для автомобилей Tesla производятся на заводе Gigafactory в Неваде, которым компания владеет совместно с Panasonic. Они заключили партнерское соглашение в 2014 г.

В январе Panasonic заключила соглашение с Toyota о совместном производстве автомобильных аккумуляторов. В апреле компания объявила, что замораживает инвестиции в Gigafactory. Маск обвинил Panasonic в замедлении темпов производства Model 3, поскольку предприятие работает не в полную мощность.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Юмашев вошел в совет директоров МТС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев избран в совет директоров МТС, передает ТАСС с годового собрания акционеров компании. Также в совет вошли директор, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Кроме того, в совет директоров МТС были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.

Юмашев руководил администрацией президента Бориса Ельцина в 1997–1998 гг. Сейчас он является советником президента на общественных началах. Как сообщала «Медуза», после ухода из Кремля бывший глава администрации президента был одновременно советником Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС, миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена.

Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 г. его дочь от первого брака Полина вышла замуж за миллиардера Олега Дерипаску. Юмашев являлся гарантом мирового соглашения 2012 г. между крупнейшими владельцами «Норникеля» – Дерипаской и президентом компании Владимиром Потаниным.

Основным акционером МТС является АФК «Система» – эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053%. В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Ford уволит 20% сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский концерн Ford уволит 12 000 сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства, говорится в сообщении компании. Это составляет около 20% всего персонала, пишет Bloomberg. Основная часть сокращений придется на Германию, Россию и Великобританию. Компания закроет шесть производств, включая три российских завода, таким образом число заводов сократится до 18.

Ford в конце марта заявил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, а также закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легкового транспорта. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял решение убыточностью производства на территории страны. Концерн списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России.

Компания сообщала, что российские сотрудники при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Сообщалось, что из 3700 сотрудников сократят более 2000 специалистов.

Уйти по соглашению сторон решили 99% высвобождаемых сотрудников, рассказал «Ведомостям» представитель Ford Sollers. До конца июня будет уволено около 1850 человек – процесс завершается на этой неделе. Еще часть людей уйдет позже: они заняты консервацией заводов. Производство на двух автомобильных заводах и заводе двигателей уже завершилось. Кому они могут быть проданы, представитель Ford Sollers затруднился сказать.

Политика
Новости

ДНР и ЛНР согласились освободить четырех украинских пленных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об освобождении нескольких военнопленных.

Медведчук 27 июня на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить. «Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», – сказал Медведчук (его цитирует ТАСС).

Освобождение пленных, по словам политика, состоится в пятницу, 28 июня, в Минске. Как уточнил Пушилин, речь идет о четырех украинцах, их имена не называются.

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником проходила в Минске. Помимо освобождения пленных на ней обсуждались реализация минских договоренностей, снятие экономической блокады и важность принятия закона об амнистии.

Кум Путина и друг России: чем известен Медведчук

Политика
Новости

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова. Об этом он рассказал Forbes.

По его информации, следственные действия связаны с подозрениями в выводе средств за рубеж в 2014 г. «Неожиданностью для меня не стало – это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», – рассказал Петров. Сам он и члены его семьи сейчас находятся за границей.

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.

Обыски проводятся по уголовному делу о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в СК Москвы. В материалах дела говорится, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. Собеседник издания заявил, что речь идет о «громадных суммах».

Политика
Новости

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Показатели здоровья у животных хорошие, отмечается в сообщении. На них были размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Следующую группу косаток и белух планируется выпустить после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Всех животных планируется выпустить в море в июле-августе 2019 г.

Политика
Новости

Песков: по закону об оскорблении власти не должны наказывать за критику чиновников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что за критику чиновников не следует привлекать к ответственности по закону об оскорблении власти, сообщает «Медуза». Он отметил, что необходимо тщательно контролировать правоприменительную практику.

«Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – отметил Песков. Он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за соблюдением закона и его применением.

Представитель Кремля добавил, что пока преждевременно говорить о необходимости внесения изменений в закон.

Телеканал «Дождь» сообщил 27 июня, что в Кремле проанализировали данные о применении закона об оскорблении власти в интернете и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, поскольку новая статья появилась не для наказания за оскорбление конкретных чиновников или силовиков.

Ранее суд в Новгородской области принял решение оштрафовать жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 000 руб. за то, что он 31 марта опубликовал в соцсети «В контакте» проиллюстрированный портретом президента пост со словами «Путин – сказочный ****». Осужденный подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он утверждал, что его комментарии не относились к личности президента Владимира Путина, а касались эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом.

Политика
Новости

Росавиация: экипаж разбившегося Ан-24 сообщал об отказе двигателя во время снижения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, на подлете к аэропорту сообщал об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Росавиации.

Самолет Ан-24 в четверг, 27 июня, вылетел из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой в Нижнеангарске. После посадки в аэропорту Нижнеангарска лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в техническое здание и загорелся. Салон самолета и кабина пилотов полностью выгорели, сообщало МЧС.

Два человека погибли. Это командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Еще 31 человек получили различные травмы, четверо из них были госпитализированы. Кроме того, более 20 человек обратились за медицинской помощью. Всего на борту самолета находились 43 человека.

Следственный комитет в связи с жесткой посадкой Ан-24 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). К расследованию также приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей Росавиации. Ространснадзор планирует провести проверку работы авиакомпании «Ангара».

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии

Политика
Новости

Нацбанк Грузии оценил потери экономики от сокращения турпотока из России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов, сообщается на сайте регулятора.

«По предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 млн до $300 млн», – говорится в материале. По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

Грузинский лари обновил исторический минимум во вторник, 25 июня. Курс был установлен на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 г. в Грузии побывало 1,7 млн туристов из России, а по данным Росстата, совершено 1,2 млн туристических поездок. Турпоток из России – один из наиболее важных для Грузии и из-за ограничения авиаперевозок сократится поступление иностранной валюты в страну, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Этот указ стал реакцией Москвы на массовые беспорядки в Тбилиси против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские авиакомпании также не смогут совершать рейсы в Россию.

Читать ещё
Preloader more
Фото