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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

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Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times. По его мнению, заявление Путина о том, что он не имеет ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не согласуются с тем, что в России был подвергнут цензуре фильм «Рокетмен».

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет проблем с этим". И все же российские прокатчики решили подвергнуть фильм обо мне "Рокетмен" жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне это кажется лицемерием», – написал Элтон Джон в Instagram, обращаясь к Путину.

Музыкант заявил, что гордится тем, что живет в той части мира, где «правительства эволюционировали настолько, что признали право человека любить кого угодно». Свою публикацию в Instagram Элтон Джон сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе со своим супругом и сыновьями. На фото большими буквами написано «censored» (подвергаемый цензуре).

Ранее Путин в интервью FT, текст которого приводится на сайте Кремля, заявил, что ничего не имеет против людей с нетрадиционной сексуальной ориентации. «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным», – сказал президент. При этом он отметил, что некоторые вещи ему кажутся избыточными. «Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое», – пояснил Путин. Он подчеркнул, что нельзя за этим забывать культуру, традиции и традиционные устои семей.

Премьера фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне в России состоялась 30 мая. В российской версии были вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография музыканта с супругом, в подписи к которой говорилось, что он встретил настоящую любовь.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Бизнес
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Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомости
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В условиях неопределенности на мировом рынке нефти скоординированные действия производителей являются ключевым фактором для обеспечения стабильности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Таким образом он прокомментировал итоги переговоров президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

То, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения ОПЕК+, в очередной раз подтверждает стремление стран обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка, отметил Новак.

Ранее Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии в Осаке были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам президента, при продлении соглашения речь будет идти о сокращении добычи нефти в объеме, согласованном ранее. Срок, на который будут продлены договоренности, пока обсуждается, это могут быть шесть или девять месяцев.

Срок действия текущего соглашения о сокращении добычи нефти истекает в конце июня. Страны ОПЕК+ будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1–2 июля.

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Путин объяснил свое отношение к либерализму и ЛГБТ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке разъяснил свою позицию по поводу либеральной идеи и обозначил отношение к ЛГБТ-сообществу.

Накануне саммита Путин дал интервью Financial Times, в котором заявил, что либеральная идея устарела. На это ему ответил председатель Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что устарели авторитаризм и культ личности, несмотря на то что они могут казаться эффективными. В том же интервью Путин заявил, что ничего не имеет против геев, но ему многие вещи кажутся избыточными. На это отреагировал британский музыкант и певец Элтон Джон. Он обвинил Путина в лицемерии, поскольку российские прокатчики подвергли цензуре фильм «Рокетмен», посвященный описанию жизни артиста. Они удалили все упоминания о том, что Элтон Джон состоит в браке с мужчиной и воспитывает с ним двоих сыновей.

Путин выразил удивление, что обычное «проходное» интервью вызвало такой резонанс. Он отметил, что некоторые лидеры стран обсуждали с ним поднятые в интервью темы. Путин отметил, что либеральная идея многогранна и в целом привлекательна, но включает в себя определенное отношение к экономике и вопросам миграции, с которыми президент не согласен. В качестве примера он привел информацию о том, что в некоторых европейских странах девочкам запрещают надевать юбки в школу в целях безопасности. Как это связано с мигрантами, президент не уточнил. «Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?» – сказал он. «Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная идея – она начинает поедать сама себя», – добавил Путин.

Президент также назвал Элтона Джона гениальным музыкантом, который заблуждается в своей оценке ситуации вокруг прав геев в России. «У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое», – заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое», – заявил президент. Он сказал, что ЛГБТ-сообщество довольно агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, что не является правильным подходом. «Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Надо уважать всех», – сказал Путин.

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Политика
Новости

Путин поручил возобновить консультации с США по продлению СНВ-3

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову возобновить консультации по продлению СНВ-3. Аналогичное поручение Трамп дал госсекретарю Майку Помпео.

«Приведут ли эти консультации к продлению СНВ-3, я пока не знаю», – заявил Путин. Он отметил, что обсуждал с Трампом ситуацию с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, которая стала причиной отмены встречи в прошлый раз. «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – добавил Путин. Он пояснил, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства.

Также Путин отметил, что зафиксировал интерес американского бизнеса к улучшению торговых связей с Россией.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США. Ранее Путин говорил, что мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе.

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Политика
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Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах с Владимиром Путиным ему удалось обсудить торговлю между странами.

«Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», – сказал Трамп. Он назвал встречу с Путиным отличной. «Я думаю, он прекрасный человек», – добавил Трамп.

Переговоры Трампа и Путина прошли 28 июня в Осаке на саммите G20, они продлились полтора часа. Это была третья полноценная встреча двух президентов. Как сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, президенты обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Американский Белый дом заявил, что Трамп и Путин обсудили вопросы международной безопасности и договорились дальше работать в направлении контроля над вооружениями.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Россию 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Осаке

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Политика
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Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа.

«Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы», – говорится в сообщении. Белый дом пока не прокомментировал итоги переговоров. Однако выходя со встречи, Трамп сообщил журналистам, что переговоры прошли отлично. «Мы много чего обсудили, и мы снова на верном пути», – отметил Трамп.

Китай и США несколько месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив пошлины с 10% до 25% из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении товаров из США на сумму $60 млрд.

Политика
Новости

Путин и Эрдоган обсудили поставки зенитных комплексов С-400 в Турцию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на саммите G20 поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, передает ТАСС. По словам Эрдогана, в процессе поставки нет какой- либо отсрочки.

Турецкий лидер подчеркнул, что для Анкары имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий. Путин в свою очередь подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Турцией в 2018 г. составил 16%. «Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить», – отметил Путин.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию, члена НАТО, отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Финансы
Новости

В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

Ведомости
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В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости». Как сообщил агентству источник в банке, эти карты были утеряны курьерами «Почты России». Служба безопасности «Почты России» и Сбербанк начали внутреннюю проверку по факту произошедшего. «Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте», – передает ТАСС слова представителя ФГУП.

Все карты были не активированы, пин-кодов к ним не было, то есть они не могли послужить источником персональной или финансовой информации для мошенников, отметил источник «РИА Новости» в кредитной организации.

Это не первый случай, когда «Почта России» участвует в разбирательствах и проводит проверки из-за того, что письма, посылки, пакеты и бандероли не дошли до адресатов. Например, в 2017 г. большой резонанс получила история вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой. Она через почтовое отделение в здании на Охотном Ряду отправила в Республику Коми почтовый пакет, который не был доставлен получателю. Епифанова пожаловалась на проблему Николаю Никифорову, который был тогда министром связи России. «Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда. Это документ, отправленный из Государственной думы, не последней организации в стране», – сказала вице-спикер.

В том же 2017 г. на берегу Дона жители Ростова нашли крупную свалку вскрытых коробок, бандеролей и конвертов, сообщал телеканал НТВ. В 2018 г. аналогичную свалку обнаружили в московском районе Чертаново, передавал телеканал «Москва 24».

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Экономика
Новости

Орешкин объяснил свои претензии к Центробанку

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин объяснил в интервью РБК, почему так остро отреагировал на доклад Центробанка, в котором говорится о потребительском кредитовании как единственном драйвере роста экономики в I квартале.

По словам министра, люди, получающие необеспеченные потребительские кредиты, направляют их на рефинансирование долгов и покупку импортных товаров, что замедляет рост ВВП. При этом доля доходов, которую россияне тратят на обслуживание кредитов, уже превышает 40%, добавил Орешкин.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

Потребительские кредиты вытесняют другие виды кредитования, структура кредитного предложения перекашивается, пояснил Орешкин в интервью РБК. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. «Формирование совокупного спроса серьезно зависит от кредитования. <...> Если один вид кредитования сильно вырастает, Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года", – сказал министр.

Чтобы пояснить, как это работает, Орешкин привел пример с ипотекой: в конце прошлого года ЦБ повысил ключевую ставку, в результате ипотечные ставки выросли, а выдача ипотеки упала. «Только процентные ставки [ЦБ] не действуют на потребительское кредитование», – добавил министр.

Центробанк должен применить инструменты регулирования кредитного предложения, в первую очередь – ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы, считает Орешкин. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь», – заявил министр.

Орешкин пояснил, что имеет в виду ограничения по уровню платежа, который делает заемщик, относительно уровня его дохода. По мнению министра, если бы ЦБ принял эту меру год назад, то сейчас бы проблемы с пузырем не было.

Авто
Новости

Российское подразделение группы PSA меняет руководителя

Ведомости
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Старшим вице-президентом группы PSA в регионе Евразия (в него входят Россия, Украина и страны СНГ) назначен Пол Уиллкокс, сообщила компания. Он вступит в должность 1 июля и сменит Яника Безара, который покинет группу.

Безар занял должность исполнительного вице-президента группы PSA в регионе Евразия ровно год назад. Он подчинялся напрямую президенту группы Карлосу Таваресу. Уилкокс будет подчиняться гендиректору Opel/Vauxhall (входит в группу PSA) Махаэлю Лошеллеру. Новый руководитель будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России, уточнила компания.

Уиллкокс родился в 1963 г. в Англии. Начал карьеру в британском подразделении Peugeot 1987 г., в 1992 г перешел в «Nissan Великобритания» (Nissan GB). С 2014 г. возглавлял управляющий комитет Nissan Europe (руководил операционной деятельностью региона, в который в том числе входила России). В марте 2018 г. Nissan Motor объявила, что Уиллкокс решил покинуть компанию по личным причинам.

Безар работал в Peugeot-Citroen c 1985 г. Его последней должностью перед назначением в Россию был пост исполнительного вице-президента по глобальным закупкам и качеству поставщиков PSA.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Ведомости
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Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора. Таким образом, ЦБ подтвердил добросовестность действий предпринимателя при ведении бизнеса.

В мае Центробанк уведомил о неудовлетворительной деловой репутации Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд (82-е место в топ-200). Соответствующее предписание было вынесено бизнесмену как лицу, имеющему право косвенно распоряжаться более чем 10% долей в микрофинансовых компаниях «СМСфинанс» и «4финанс».

Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial, созданной в 1996 г. Группа владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования в более чем 30 странах мира. Среди непрофильных активов Бойко – «Рив Гош» и Ritzio International. Кроме того, бизнесмен основал фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт».

В разные годы Бойко также входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, был владельцем банка «Национальный кредит».

Финансы
Новости

Альфа-банк открыл кредитную линию «Рольфу» почти на 5 млрд рублей

Ведомости
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Альфа-банк открыл «Рольфу» кредитную линию на 4,9 млрд руб., что составляет 10,25% стоимости имущества эмитента, говорится в материалах автодилера на портале раскрытия информации. Срок действия кредитной линии установлен до 31 декабря 2020 г., уточняется в сообщении. Стоимость активов автодилера по итогам I квартала этого года составила 47,8 млрд руб.

«Рольф» является крупнейшим в России автодилером. В четверг, 27 июня, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова. Следствие подозревает его в выводе 4 млрд руб. компании на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Фигурантами дела являются еще три человека, в том числе директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, задержанный 28 июня. В рамках уголовного дела обыски прошли в некоторых офисах дилера в Москве и Петербурге.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее рассказала, что под видом покупки акций «Рольф эстейт» на 4 млрд руб. злоумышленники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед». Деньги были переведены на счет кипрской компании, а потом поступили на счета подконтрольных Петрову офшорных компаний.

Хроника преследований российских бизнесменов

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