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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times. По его мнению, заявление Путина о том, что он не имеет ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не согласуются с тем, что в России был подвергнут цензуре фильм «Рокетмен».

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет проблем с этим". И все же российские прокатчики решили подвергнуть фильм обо мне "Рокетмен" жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне это кажется лицемерием», – написал Элтон Джон в Instagram, обращаясь к Путину.

Музыкант заявил, что гордится тем, что живет в той части мира, где «правительства эволюционировали настолько, что признали право человека любить кого угодно». Свою публикацию в Instagram Элтон Джон сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе со своим супругом и сыновьями. На фото большими буквами написано «censored» (подвергаемый цензуре).

Ранее Путин в интервью FT, текст которого приводится на сайте Кремля, заявил, что ничего не имеет против людей с нетрадиционной сексуальной ориентации. «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным», – сказал президент. При этом он отметил, что некоторые вещи ему кажутся избыточными. «Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое», – пояснил Путин. Он подчеркнул, что нельзя за этим забывать культуру, традиции и традиционные устои семей.

Премьера фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне в России состоялась 30 мая. В российской версии были вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография музыканта с супругом, в подписи к которой говорилось, что он встретил настоящую любовь.

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