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Полиция задержала подозреваемых в подделке подписей для выборов в Мосгордуму

Полицейские задержали подозреваемых в подделке подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщил столичный главк МВД.

Полиция действовала по заявлению законного представителя москвича, который сообщил, что в его квартире на Шелепихинской набережной находятся посторонние люди. Выехавшие на место полицейские установили, что граждане, которые находились в квартире, занимались фальсификацией подписей, говорится в сообщении МВД.

Имена задержанных и их число не называются. Также не сообщается, в пользу какого кандидата подделывались подписи.

Накануне столичный штаб политика Алексея Навального сообщил, что обнаружил в Москве штаб, который подделывал подписи для выборов в Мосгордуму. «Десяток молодых ребят сидели, и пуская листы по кругу по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму – от единоросса [Алексея] Ретеюма до яблочника [Сергея] Митрохина», – написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. Он пообещал, что материалы об этом штабе будут переданы в Следственный комитет России и Центризбирком.

Митрохин назвал случившееся провокацией. «Леонид Волков сообщил мне, что обнаружена целая "фабрика" по изготовлению фальшивых подписей "за меня". Кто этим всем занимается, сейчас пока точно не ясно», – написал Митрохин в Faceboоk. Он выразил надежду на то, что СКР поможет разобраться в ситуации.