Япония упростит визовый режим для бизнесменов и студентов из России

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Орешкин объяснил свои претензии к Центробанку

Министр экономического развития России Максим Орешкин объяснил в интервью РБК, почему так остро отреагировал на доклад Центробанка, в котором говорится о потребительском кредитовании как единственном драйвере роста экономики в I квартале.

По словам министра, люди, получающие необеспеченные потребительские кредиты, направляют их на рефинансирование долгов и покупку импортных товаров, что замедляет рост ВВП. При этом доля доходов, которую россияне тратят на обслуживание кредитов, уже превышает 40%, добавил Орешкин.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

Потребительские кредиты вытесняют другие виды кредитования, структура кредитного предложения перекашивается, пояснил Орешкин в интервью РБК. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. «Формирование совокупного спроса серьезно зависит от кредитования. <...> Если один вид кредитования сильно вырастает, Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года", – сказал министр.

Чтобы пояснить, как это работает, Орешкин привел пример с ипотекой: в конце прошлого года ЦБ повысил ключевую ставку, в результате ипотечные ставки выросли, а выдача ипотеки упала. «Только процентные ставки [ЦБ] не действуют на потребительское кредитование», – добавил министр.

Центробанк должен применить инструменты регулирования кредитного предложения, в первую очередь – ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы, считает Орешкин. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь», – заявил министр.

Орешкин пояснил, что имеет в виду ограничения по уровню платежа, который делает заемщик, относительно уровня его дохода. По мнению министра, если бы ЦБ принял эту меру год назад, то сейчас бы проблемы с пузырем не было.