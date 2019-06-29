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The Sun сообщила о бегстве жены премьера ОАЭ в Германию

Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля текущего года.

Как утверждает The Sun, женщина в начале года подала документы на развод, а затем покинула ОАЭ, взяв с собой около 31 млн фунтов стерлингов (около $39 млн). По неподтвержденным данным, принцесса запросила убежища у Германии. Вместе с ней страну покинули 11-летняя дочь и семилетний сын.

Действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией, пишет The Sun. По информации издания, премьер Объединенных Арабских Эмиратов обращался к немецким властям с требованием выдать ему жену и детей, но получил отказ.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что власти ОАЭ насильно удерживают в стране дочь правителя Дубая – 32-летнюю Латифу бинт Мухаммед Аль Мактум. В Абу-Даби опровергали эту информацию. Как утверждали правозащитники, принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана.