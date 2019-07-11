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Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 г., в том числе команду бывшего украинского лидера Петра Порошенко и его самого. Свое видеообращение Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах. Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 г. по 19 мая 2019 г.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», – объяснил инициативу Зеленский. Он добавил, что документ отражает лишь «общественную оценку их деятельности». «Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», – заключил он. Зеленский пояснил, что с момента своего назначения на пост президента Украины поездил по стране и не может найти «цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые – на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» – пояснил он.

Порошенко подписал закон «Об очищении власти» в 2014 г. Основная его цель – помешать занимать государственные посты тем, кто находился у власти во время правления Виктора Януковича, а также участвовал в разгоне протестных акций в Киеве в тот период. Закон запрещает им в течение пяти или десяти лет занимать официальные должности в органах власти и местного самоуправления.