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ФТС прокомментировала задержание таможенников по делу о взятке

По подозрению в получении взятки были задержаны 10 сотрудников таможенных органов: девять – в Домодедовской таможне и один – во Внуковской, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Старший среди задержанных занимал должность замначальника отдела, отметили в ведомстве. Следственные действия не отразились на работе таможни в «Домодедово»: оформление грузов и таможенный контроль граждан проходят в обычном порядке.

Ранее стало известно о задержании 10 таможенников в аэропорту «Домодедово». В Басманном суде заявили, что семерых из них уже заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.

Подробности уголовного дела на данный момент неизвестны. Московское управление Следственного комитета России на транспорте отказалось от комментариев.