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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.

Это решение суд принял по итогам рассмотрения жалоб на продление ЕС санкций в 2016–2018 гг. в отношении Януковича, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Суд пришел к выводу, что ЕС не проверил соблюдение их прав на надлежащую судебную защиту.

Впервые санкции, предусматривающие замораживание средств, были введены против них в 2014 г. Они неоднократно продлевались на один год. Основанием для применения ограничений стало уголовное преследование Януковича и его соратников на Украине.

Ранее Трибунал суда ЕС признал незаконными санкции против Януковича, его сына Александра и Клюева, введенные с марта 2014 г. по март 2015 г. При этом он подтвердил ограничительные меры, действовавшие против них с марта 2015 г. по март 2016 г. Суд ссылался тогда на то, что решение о введении санкций было принято на основании письма Генпрокуратуры Украины, в котором не были указаны конкретные правонарушения. В конце 2014 г. ведомство предоставило необходимую информацию о расследовании.