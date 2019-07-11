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Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве $50 млн у Фридмана и Авена

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около $50 млн бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Состояние Фридмана оценивается Forbes в $15 млрд, Авена – в $5,2 млрд.

Судья Александр Меркулов озвучил материалы в Тверском суде при рассмотрении вопроса о продлении ареста бывшему депутату. В числе документов, представленных следствием, оказались постановления о признании потерпевшими Авена и Фридмана.

По версии следствия, обвиняемый вымогал у двух миллиардеров $50 млн, угрожая распространить сведения, которые могут причинить бизнесменам вред. Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется. Он последовательно встретился с каждым из потерпевших в отдельности «в период с 31 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г.» – сначала в кафе на Кутузовском проспекте, а затем в элитном ресторане на Смоленской площади. С кем он встретился первым, не уточняется.

Уголовное дело против Маевского возбудии 14 ноября, но имена потерпевших были неизвестны. На следующий день Маевского задержали и обвинили в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Бывшему парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы. Суд 16 ноября его отправил под арест.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (заседала с 2000 по 2003 г.) от фракции КПРФ. В июле 2003 г. его структура (на тот момент – председателя думского подкомитета по связи и информатизации) Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading. Позже акции были несколько раз перепроданы нескольким офшорным компаниям и в конце концов оказались у «Альфа-групп».