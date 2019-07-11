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В Орле осудили сотрудницу полиции, отказавшую женщине в помощи перед убийством

Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия местной жительницы Яны Савчук, сообщает ТАСС. Башкатову обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Сама подсудимая причастность к преступлению не признала, объяснив свои действия должностной инструкцией.

В ноябре 2016 г. жительница Орла Яна Савчук обратилась в полицию с жалобой на поступающие со стороны ее сожителя Андрея Бочкова угрозы убийством. К женщине на дом выехала участковый Башкатова. По версии следствия, участковый посоветовала не обращаться в полицию, пока кого-либо не убьют. Однако она все же приняла заявление о преступлении по статье 119 УК РФ (угроза убийством), но только после настоятельных требований Савчук, оформив это протоколом принятия устного заявления.

Потерпевшей стороной по делу признаны родственники Савчук. Как сообщил РАПСИ адвокат потерпевших Сергей Локтев, участковый знала о склонности ранее судимого Бочкова к применению насилия. Адвокат подчеркнул, что Башкатова видела, как мужчина выражался нецензурно, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова цинично заявила Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» — сказал адвокат. Запись беседы Башкатовой с потерпевшей попала в Интернет и вызвала широкий общественный резонанс. По словам адвоката, через несколько минут после отъезда участкового Бочков убил Савчук. В мае 2017 г. суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.