Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Путин и Зеленский также обсудили возвращение других украинских граждан, «удерживаемых» на территории России. В сообщении не уточняется, о ком идет речь. Еще одной темой разговора было продолжение переговоров в нормандском формате.
Путин и Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Они обсуждали вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, рассказали в пресс-службе Кремля.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряка были арестованы. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.