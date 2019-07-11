Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

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Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина. Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб.

Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине. Часто аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково. В случае принятия законопроекта страховщики смогут учитывать характеристики водителя при установлении цены полиса для него. В том числе они смогут выбирать определенные коэффициенты за грубые нарушения водителем ПДД – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, пьяное вождение.

Согласно документу, страховщики также получат право отклоняться от границы тарифного коридора, устанавливаемого Банком России, на 40% (с 1 января 2020 г. по 30 сентября того же года), а затем на 30%. Предложенные министерством поправки отменяют коэффициенты мощности и региональный (с 1 января и 1 октября 2020 г. соответственно), а также со следующего года увеличивают страховую сумму за вред жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб.

Первый этап реформы ОСАГО начался в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2746–4942 руб.). Были введены также дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля начали действовать изменения в расчете коэффициента бонус-малус – скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии.