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Bloomberg узнал о готовности США ввести санкции против Турции из-за С-400

Власти США на следующей неделе планируют объявить о санкциях в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О каких именно ограничительных мерах идет речь, собеседники агентства не уточнили. Отмечается только, что госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности США выбирали между тремя пакетами санкций разной степени тяжести.

Скорее всего, о введении санкций не будут объявлять в понедельник, 15 июля, отмечает Bloomberg. В этот день в 2016 г. в Турции произошла попытка военного переворота, напомнило агентство. Американские власти не статут сообщать о мерах в отношении Анкары в этот день, чтобы не сложилось впечатление, что США поддерживают путчистов, считают источники Bloomberg.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Вашингтон неоднократно призывал турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США грозили разорвать контракт на поставку Турции истребителей F-35 и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.