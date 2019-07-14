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Bloomberg узнал о готовности США ввести санкции против Турции из-за С-400

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Власти США на следующей неделе планируют объявить о санкциях в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О каких именно ограничительных мерах идет речь, собеседники агентства не уточнили. Отмечается только, что госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности США выбирали между тремя пакетами санкций разной степени тяжести.

Скорее всего, о введении санкций не будут объявлять в понедельник, 15 июля, отмечает Bloomberg. В этот день в 2016 г. в Турции произошла попытка военного переворота, напомнило агентство. Американские власти не статут сообщать о мерах в отношении Анкары в этот день, чтобы не сложилось впечатление, что США поддерживают путчистов, считают источники Bloomberg.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Вашингтон неоднократно призывал турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США грозили разорвать контракт на поставку Турции истребителей F-35 и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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WSJ узнала о планах Huawei сократить сотни сотрудников в американской «дочке»

Ведомости
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Компания Huawei планирует масштабные сокращения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Точное число сотрудников, которых планируется уволить, не называется. По словам, одного из собеседников издания, речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат перейти на работу в Huawei и вернуться на родину. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.

По данным WSJ, в Futurewei работает около 850 человек. Исследовательские лаборатории компании находятся в разных частях США. Huawei отказалась от комментариев.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей, таким образом, покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

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Daily Mail сообщила о выходе Трампа из сделки с Ираном назло Обаме

Ведомости
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Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, чтобы досадить своему предшественнику Бараку Обаме, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на документ, отправленный послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком.

Телеграмма Даррока, которая оказалась в распоряжении редакции, якобы была направлена британскому правительству в мае 2018 г. В этот время Борис Джонсон, занимавший тогда должность министра иностранных дел Великобритании, направился в Вашингтон, чтобы уговорить Трампа не выходить из сделки.

В телеграмме Даррок написал, что администрация США «приступает к акту дипломатического вандализма». По словам посла, Трамп, вероятно, выходит из сделки «по личным причинам», так как она была согласована его предшественником Обамой.

В мае прошлого года Трамп издал указ о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До и после выхода из этого соглашения Трамп неоднократно критиковал сделку с Ираном, заключенную администрацией Обамы, называя ее худшей в истории США.

Кроме того, Трамп также вывел США из Парижского соглашения о климате, которое также заключал Обама, из международного договора о торговле оружием, отменил проведенную его предшественником реформу здравоохранения.

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Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал непростым запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». «Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», – написал Рогозин в Twitter. Он отметил, что разгонный блок и космический аппарат не подвели, и поблагодарил боевой расчет и специалистов, участвовавших в запуске.

Запуск ракеты с космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» состоялся 13 июля в 15.30 мск на космодроме «Байконур», он прошел в штатном режиме. Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в 2019 г.

Через два часа после запуска космический аппарат отделился от разгонного блока и орбитальная обсерватория начала свой полет в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце – Земля. Все системы работают штатно.

Ожидается, что обсерватория начнет свою работу через три месяца, когда достигнет пункта назначения в 1,5 млн км от Земли. Аппарат будет работать в течение 6,5 г. Планируется, что за это время «Спектр-РГ» обнаружит около 100 000 скоплений галактик, 3 млн сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты.

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Политика
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Выросло число погибших на переправе в Туве

Ведомости
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Спасатели обнаружили тело женщины, которая числилась пропавшей без вести после аварии на переправе через реку Шуй в Туве, сообщил региональный главк Следственного комитета России. «В ходе проведенных поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Утром 12 июля автомобиль марки «УАЗ» опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй в неустановленном месте. Посредине реки машина остановилась из-за вышедшего из строя двигателя. Заглохший автомобиль начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из салона и попытались его удержать, но вода опрокинула машину. В салоне в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, все они погибли. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, она числилась пропавшей без вести.

После аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.

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Технологии
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Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна»

Ведомости
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По данным пользователей, с утра 13 июля в работе мобильного оператора «Билайн» наблюдаются проблемы. Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои в интернете и мобильной сети, наибольшее число жалоб на «Билайн» поступило в период с десяти утра до четырех часов дня по московскому времени.

Большинство пользователей жаловались на проблемы с мобильной связью. В сообщениях в социальных сетях говорится, что с утра у некоторых абонентов «Билайна» либо совсем не было связи, либо она была очень слабой. Часть пользователей жаловалась на сбой в работе всех сервисов оператора. Некоторые отмечали проблемы с интернетом.

Большинство жалоб поступило от абонентов из Москвы и Подмосковья, свидетельствуют данные Downdetector. Также о проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Воронежа, говорится на сайте.

«Билайн» признал, что 13 июля наблюдались сложности со связью в нескольких районах Подмосковья: из-за короткого замыкания в системе кондиционирования вышли из строя несколько базовых станций, что повлекло ограничения в работе мобильного интернета и голосовой связи. Речь идет о Чехове, Серпухове, Зарайске, Ступино и Серебряных Прудах, уточнил представитель оператора. В остальных перечисленных городах сеть, по его словам, работала нормально.

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Россия с третьей попытки запустила с Байконура новый космический телескоп

Ведомости
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С космодрома Байконур в 15.30 мск была запущена ракета-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту научную российскую обсерваторию «Спектр-РГ». Об этом сообщил «Роскосмос» в Twitter.

Запуск прошел в штатном режиме. Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло спустя две минуты, еще через 3,5 минуты отделилась вторая ступень. Отделение аппарата от носителя запланировано на 17.30 мск. Разгонный блок должен направить обсерваторию в окрестность точки Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли.

Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако затем он дважды переносился.

«Спектр-РГ» – российско-немецкий проект, целью которого является создание орбитальной обсерватории. Она будет использоваться для составления карты галактик и регистрации сверхмассивных черных дыр.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он достигнет точки Лагранжа L2. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 г.

Политика
Новости

Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2020 году

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 г. Документ опубликован на официальном сайте правительства, он был рассмотрен и одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений еще 31 мая.

В соответствии с постановлением выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Таким образом, в начале следующего года россияне будут отдыхать восемь дней – с 1 по 8 января. По случаю Дня защитника отечества выходными будут дни с 22 по 24 февраля. В марте тоже будет три праздничных дня – с 7 по 9. В мае запланирован пятидневный отдых с 1 по 5 мая и трехдневный с 9 по 11 мая. Кроме того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю Дня России и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Политика
Новости

Андрея Малахова внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
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Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт ресурса. Согласно сообщению, журналиста внесли в базу за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».

Накануне Малахов вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале «Россия 1» прямой эфир программы «Надо поговорить», который стал альтернативой отмененного телемоста между каналами «Россия 1» и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте из-за угроз в адрес журналистов и их семей.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров NewsOne заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив – в госизмене.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

Экономика
Новости

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Ведомости
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Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в I квартале сократились на 2,3%, данных по II кварталу пока нет. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию. Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста, подсчитал Росстат. Цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали сахар, яйца, репчатый лук, свекла, куры охлажденные и мороженные и морковь.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке. Однако во II квартале доля этих расходов незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Ранее международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, больше всех за коммунальные услуги платят жители Магаданской и Мурманской областей и Камчатского края, меньше всех – жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Также, согласно исследованию Сбербанка, во II квартале снизилась доля расходов на одежду с 10 до 9,7%. Доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

Авто
Новости

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Ведомости
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Мосгорсуд отменил решение нижестоящих инстанций, которые ранее оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 000 руб. за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ». Судья посчитала такие знаки безопасными, поскольку они установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, и хорошо освещены.

Дорожные знаки меньшего размера, чем стандартные (500 х 500 мм), появились в Москве на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в конце прошлого года. ГИБДД посчитала такие знаки небезопасными и вынесла два постановления. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 000 руб., по второму штраф в 300 000 руб. Госавтоинспекция назначила самостоятельно. ЦОДД сначала безуспешно пытался обжаловать эти решения в Бабушкинском районном суде, а затем обратился в Мосгорсуд.

Из определения суда, на которое ссылается «Коммерсантъ», следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который допускает установку знаков размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. ГИБДД настаивала на том, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим стандартам. ЦОДД утверждал, что ПНСТ можно применять без согласований с Госавтоинспекцией. Мосгорсуд согласился с позицией Центра организации дорожного движения.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Министерству промышленности и торговли подготовить поправки к законодательству, переводящие ПНСТ в национальный стандарт. В определении Мосгорсуда упоминается приказ, которым 1 мая 2019 г. был утвержден новый ГОСТ на основе ПНСТ.

Политика
Новости

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Ведомости
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Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Когда машина остановилась, ее начало уносить течением, говорится в сообщении. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля и пытались его удержать, но сильное течение опрокинуло машину. Салон автомобиля, в котором в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, быстро заполнился водой, спасти никого не удалось. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

Как сообщалось ранее, утром 12 июля машина марки «УАЗ» опрокинулась при попытке пересечь реку Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. В регионе объявлен траур.

По предварительным данным, машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей. При этом транспортное средство было старым, а у водителя не было необходимого опыта вождения. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.

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