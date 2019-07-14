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Daily Mail сообщила о выходе Трампа из сделки с Ираном назло Обаме

Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, чтобы досадить своему предшественнику Бараку Обаме, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на документ, отправленный послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком.

Телеграмма Даррока, которая оказалась в распоряжении редакции, якобы была направлена британскому правительству в мае 2018 г. В этот время Борис Джонсон, занимавший тогда должность министра иностранных дел Великобритании, направился в Вашингтон, чтобы уговорить Трампа не выходить из сделки.

В телеграмме Даррок написал, что администрация США «приступает к акту дипломатического вандализма». По словам посла, Трамп, вероятно, выходит из сделки «по личным причинам», так как она была согласована его предшественником Обамой.

В мае прошлого года Трамп издал указ о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До и после выхода из этого соглашения Трамп неоднократно критиковал сделку с Ираном, заключенную администрацией Обамы, называя ее худшей в истории США.

Кроме того, Трамп также вывел США из Парижского соглашения о климате, которое также заключал Обама, из международного договора о торговле оружием, отменил проведенную его предшественником реформу здравоохранения.