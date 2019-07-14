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Одного человека задержали на акции протеста в центре Москвы

На акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», которая проходит в центре Москвы, задержали одного человека, передает «Медуза» с места событий.

Первым задержанным на сегодняшней акции стал мужчина, который перекидывал коврики митингующим через головы сотрудников полиции. Часть протестующих намерена остаться на ночь у здания Мосгоризбиркома. Для этого люди принесли к месту протеста еду, воду и туристические коврики, которые можно постелить на асфальт.

Коврики начали перекидывать через головы полицейских, потому что правоохранители перекрыли один из входов во двор, в котором проходит акция протеста. При этом во дворе есть другой вход — там тоже дежурит полицейский, но заходить через него можно.

В Москве 14 июля около двух часов дня началась несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующие требуют зарегистрировать их на выборах.