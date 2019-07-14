Политика

Новости

Эрдоган сообщил об отправке специалистов в Россию для обучения работе на С-400

Сто турецких специалистов направлены в Россию для обучения работе на зенитных ракетных комплексах С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал Haberturk. Вернувшись из России, эти сто человек сами смогут обучать и будут готовить необходимых специалистов, добавил президент.

Эрдоган назвал договор с Россией о поставках С-400 самым важным в истории Турции. «Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство», – пояснил он. Эрдоган допустил, что в будущем аналогичный договор может быть заключен с Россией на поставки следующего поколения зенитных ракетных систем – С-500. «Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее», – подчеркнул политик.

По мнению Эрдогана, НАТО должно быть радо дому, что Анкара приобретает российские комплексы С-400, поскольку от этого не только Турция как член альянса, но и само НАТО станет сильнее.

На этой неделе Россия начала поставлять в Турцию компоненты для зенитных ракетных комплексов С-400. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Завершить процесс поставок С-400, по словам Эрдогана, планируется к апрелю 2020 г.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.