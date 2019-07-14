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Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Полиция начала задерживать участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» у здания Мосгоризбиркома.

Правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, сообщил телеканал «Дождь» с места событий. «Медуза» подтвердила эту информацию, а также сообщила о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Еще один кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина рассказала «Ведомостям», что она, Яшин, Соболь и директор ФБК Иван Жданов задержаны и находятся в автозаке.

Задержан корреспондент «Дождя», сообщил телеканал. По его словам, с ним в автозаке находятся еще 22 человека.

Остальных протестующих полиция вытеснила из двора рядом с Мосгоризбиркомом. Задержания начались после того, как участники акции начали устанавливать палатки, чтобы остаться там на ночь.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома