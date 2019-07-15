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Председатель Мосгоризбиркома заявил о готовности встретиться с Яшиным и Соболь

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов готов встретиться со всеми независимыми претендентами на участие в выборах в Мосгордуму, которые не согласны с итогами проверки подписных листов. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Горбунов предложил встретиться 15 июля в 15.00 мск. Он отметил, что никому из тех, кто участвовал в акции протеста, пока не отказано в регистрации кандидатом. Саму акцию Горбунов назвал провокацией.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин написал на своей странице в Twitter, что приедет на встречу. Другой независимый кандидат – Юлия Галямина все еще находится в полиции после задержания на акции протеста. Соратник политика Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что акции протеста нужно продолжать.

Председатель ЦИК Элла Памфилова тоже готова встретиться с независимыми кандидатами, сообщается на сайте комиссии. Встреча может состояться сразу после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Яшин, Галямина, Соболь, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и др.

В связи с этим в Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». По оценке МВД, в ней приняло участие около 1000 человек. Вечером полиция начала задерживать участников протеста, в их числе оказались Яшин, Соболь и Галямина.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома