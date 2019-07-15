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Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

В окружной комиссии проигнорировали все аргументы и отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи, рассказал Яшин. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата в депутаты Мосгордумы в том же округе Михаила Конева. Он заявил, что Яшин использовал административный ресурс, когда размещал ссылки на свои видео на сайте муниципального округа.

Яшин намерен подать апелляцию на отказ в регистрации кандидатом. Он также продолжит участвовать в акциях протеста.

На прошлой неделе рабочая группа, проверявшая подписи Яшина, сообщила, что у него недействительных подписей больше, чем это допустимо по закону. Такими были признаны более 11% собранных им подписей.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у соратников Алексея Навального Любови Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Накануне в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.