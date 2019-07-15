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В Москве прошла повторная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму

В Москве завершилась вторая за два дня несогласованная акция протеста против недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму, передает телеканал «Дождь».

По оценке телеканала, в акции приняли участие несколько сотен человек. Корреспондент «Медузы» оценил количество участников не менее чем в 1500 человек. На акции выступили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и сторонник политика Алексея Навального Любовь Соболь.

Во время мероприятия стало известно, что Яшину отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у Соболь, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Решение по их регистрации кандидатами еще не было принято.